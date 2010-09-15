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Dünya

KOMPASU KASIRGASI 10 CAN ALDI PYONGYANG (A.A)

15 Eylül 2010 12:52

-KOMPASU KASIRGASI 10 CAN ALDI PYONGYANG (A.A) - 15.09.2010 - Kore Yarımadası'nı bu ay başı vuran Kompasu kasırgasında, Kuzey Kore'de 10'a yakın kişi öldü. Resmi Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın haberine göre, 2 Eylülde Kore Yarımadası'nı vuran Kompasu kasırgası, toprak kaymalarına yol açtı. Kasırgada, Güney Kore'de 5 kişi, Kuzey Kore'de ise 10'a yakın9 kişi hayatını kaybetti. Kompasu kasırgası ayrıca, 8 binden fazla evin ve 230 kamu binasının, tarım alanlarının, yolların, tren raylarının ve elektrik direklerinin yıkılmasına veya zarar görmesine yol açtı.

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