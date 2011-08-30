Kommageneli Hollandalılar hazine peşinde





T24- Bakan Günay’ın “2 bin yıllık heykeller Nemrut Dağı’nda yıpranıyorlar, aşağıya indireceğiz” sözleriyle başlayan Nemrut tartışması ilginç bir boyuta ulaştı. İddiaya göre bu projenin destekçileri arasında reenkarnasyona inanan ve o dönemde yaşadıklarını söyleyen Hollandalı bir çift var.











Hürriyet'in haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın Nemrut’taki heykelleri taşıyacağını açıklamasının ardından, ODTÜ Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı ekibinin Koordinatörü Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan’dan ve eski Kahta Kültür ve Turizm Müdürü Mahmut Arslan’dan ilginç iddialar geldi.





‘Heykelleri eşim yaptı’





Nemrut’ta sürekli bir “Hollanda baskısı” olduğunu vurgulayan Güçhan, “Eskiden Nemrut’ta çalışma yapan Hollandalı Maurice Crijns ve eşi Olga Crijns var. Reenkarnasyona (yeniden doğuş) inanan bir adam, kitabı var. Kendisinin ve eşinin, Kommageneler döneminde yaşayıp, heykelleri mimar eşi Olga Crijns’ın yaptığına inanıyor” diyerek şunları aktardı:





Çok paraları var’





“Antiochos’un mezar odasına henüz girilemedi. Ona girilmesi arkeolojik dünya için önemli. Hollandalılar, yıllardır, mezar odasını bulma peşindeler. Bu kişilerin de amacı bu. Geçmiş dönemde, Türkiye’nin kültür bakanı, alanı teslim etmiş. 2005’te de geri almış. Biz ondan sonra devreye girdik. Fakat onlar, tekrar burayı almak istiyor. Onun için ‘Çok paramız var’ diyerek geliyorlar. Anladığım kadarıyla arkalarında da bu işi yapmalarını destekleyen, Türkiye’den kuvvetli siyasetçiler var. ‘Projesinin ne olduğunu bilmeden, ODTÜ bu işi yapamaz, Hollandalılar yapar, Türkiye bu işe para ayıramaz’ gibi savlarla tavır gösteriliyor. Kamuoyu bulandırılıp bu iş yapılamaz havası verilmeye çalışılıyor.”





‘İmitasyon işine siyasetçi girdi’





Eski Kahta Kültür ve Turizm Müdürü Mahmut Arslan ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bir mektup yazarak “Amaç Nemrut Dağı Zirvesi’ndeki Kral I. Antiochos Theos’un anıt mezarına girmektir” dedi. Cumhurbaşkanlığı’ndan iddiaların inceleneceğine dair yanıt alan Arslan şöyle konuştu: “İmitasyon projesi Almanya’da bir firmaya yaptırılmak isteniyor. Bunun perde arkasında siyasi bir isim var. Devletten 40-50 milyon dolar alıp, heykellerin imitasyonlarını koymayı planlıyorlar. Bu bir ranttır. İmitasyonları yapacaklar belli. Önünü açmak için bir aslan horoskopunun kopyasını yapmışlar. Geçen temmuzda getirmişlerdi, geri götürdüler. 168 bin Euro’ya vereceklerdi. Buraya UPS kargosuyla getirmişler.”







Hollandalıları kovduk





“Biz bir reenkarnasyon hikayesini burada yaşadık. 2001-2003’te, kazı yapan Hollandalı çifti kovdum, bana 30 bin Euro teklif ettiler. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e ve milletvekillerine yazdık. El koydular ve eski Bakan Atilla Koç müdahale ederek, kazıları ellerinden aldı. Sürekli sürülüyorum zaten, oradan oraya gidiyorum ama ben ondan korkmuyorum. Bakanın uykusu kaçıyorsa gitsin uyku ilacı alsın.”



