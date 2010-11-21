-KOMİSYONUNDAKİ BÜTÇE MARATONU BİTİYOR TBMM (A.A) - 21.11.2010 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe maratonu, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla verilen aranın ardından bu hafta tamamlanacak. TBMM Genel Kurulu da bayram tatili dolayısıyla ara verdiği çalışmalarına bu haftadan itibaren devam edecek. Genel Kurulda, 23 Kasım Salı günü, sözlü soruların yanıtlanmasının ardından, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi bekleniyor. Teklife göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (YURTKUR) Başbakanlığa bağlanacak; Başbakan, yetkilerini bir bakana devredebilecek. YURTKUR, halen yürüttüğü görevleri yurtiçinde ve dışında yapabilecek. YURTKUR'dan kredi alan lisans öğrencileri, kredilerini öğrenim süresinin bitiminden 2 yıl sonra geri ödemeye başlayacak; lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ise kredi borcunu mezuniyetten 3 yıl sonra yerine, 4 yıl sonra ödemeye başlayacak. TOKİ, yurt binası yapabilecek. YURTKUR'un mal varlığı haczedilemeyecek. YURTKUR'un merkez teşkilatında 157, taşra teşkilatında da bin 453 personel görevlendirilecek. İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfınca ''Şifa Üniversitesi'' adıyla; Trabzon'da da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfınca ''Avrasya Üniversitesi'' adıyla vakıf üniversiteleri kurulacak. Özel öğretim kurumlarına, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı belediyeler yerine Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek. Bakanlık, bu yetkisini valiliklere devredebilecek. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda istihdam edilecek personel için yabancı dil yeterliliği şartının aranmayacağı tarih, 31 Aralık 2010'dan 31 Aralık 2012 tarihine uzatılacak. Teklife göre, baba, kardeş, eş veya çocuğu vefat eden erlere, istemeleri halinde 10 gün izin verilebilecek. Tugay, alay ve eşiti birlik komutanlığının onayıyla verilecek bu izin, askerlik hizmetinden sayılacak. TBMM Genel Kurulunun, 23 Kasım Salı günü 15.00-20.00, 24-25 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması bekleniyor. -BÜTÇE MARATONU- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu da 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısını görüşmeye devam edecek. Buna göre, komisyonda bütçesi ele alınacak bakanlıklar ve bağlı kurumlar ile görüşme tarihleri şöyle: -22 KASIM PAZARTESİ: RTÜK, Basın–Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü; AB Genel Sekreterliği; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. -23 KASIM SALI: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü; Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü. -24 KASIM ÇARŞAMBA: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü; Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. -25 KASIM PERŞEMBE: DPT Müsteşarlığı, TÜİK Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu. -26 KASIM CUMA: Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, tasarının maddeleri. Görüşmeler, pazartesi günü saat 11.00'de, diğer günler ise saat 10.00'da başlayacak. 13.30-14.30 arasında öğle arası verilecek. Akşam 19.00-20.00 saatleri arasında verilecek aranın ardından da günlük programın bitimine kadar çalışmalar sürecek. 2011 yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından, Aralık ayı içerisinde TBMM Genel Kurulunda da kabul edildikten sonra Meclisin yaklaşık 2 ay süren bütçe maratonu tamamlanmış olacak.