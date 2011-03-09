-KOMİSYONUN DİNK RAPORU SAVCILIKTA TRABZON (A.A) - 09.03.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin TBMM İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan rapor, cinayete ilişkin Trabzon'daki soruşturma kapsamında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Hrant Dink'in öldürülmesi olayında dönemin bazı il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı görevlilerinin ihmalleri olup olmadığı konusunda yürütülen ve daha önce soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca ''takipsizlik kararı'' verilen, ancak Dink ailesinin müracaatı üzerine Rize Ağır Ceza Mahkemesince genişletilmesine karar verilen soruşturma, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor. Bu çerçevede mahkemenin istediği bazı işlemleri yerine getiren Başsavcılık, bir süre önce, Dink cinayetine ilişkin TBMM İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan raporu istedi. TBMM İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan raporun, Başsavcılığa gönderildiği ve soruşturma dosyasına konulduğu bilgisi alındı. Bu arada, yine mahkemenin ayrıntılı ifadelerinin alınmasını istediği ve Başsavcılıkça talimatla ifadelerinin alınmasına karar verilen eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay ile polis Başmüfettişi Levent Yarımel'in henüz ifade vermediği öğrenildi. Başsavcılık, mahkemenin istediği işlemleri yerine getirdikten sonra daha önce verdiği takipsizlik kararının kaldırılıp kaldırılmaması konusunda bir karar verilmesi amacıyla soruşturma dosyasını Rize Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.