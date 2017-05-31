Komisyonda 'zeytin dalı' tartışması

Hükümetin 23 farklı kanunda 76 maddede düzenleme yaptığı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Tasarısı görüşmeleri TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda başladı.

Zeytinlikler, mera ve kıyaların imara açılmasını öngören düzenlemesiyle büyük tepkilere neden olan tasarının, bugün geneli üzerinde görüşmeler yapıldı. CHP’nin komisyon üyeleri zeytinliklerle ilgili maddelerin tasarı metninden çıkarılmasını isterken hükümet kanadından olumlu işaretler yansımadı. Görüşmeler yarın kaldığı yerden devam edecek.

CHP’liler zeytin dalı getirdi

CHP milletvekilleri komisyona barışın sembolü zeytin dalı getirdi. Komisyonun henüz başında zeytin dalı üzerinden muhalefet milletvekillerinden hükümet kanadına "Zeytinliklere kıymayın" sözü üzerine karşılıklı atışmalar başladı ve Bakan Faruk Özlü, masada bazı milletvekillerinin önünde bulunan zeytin dallarına dikkat çekerek, “Siz kıymışsınız, kırmışsınız. Kıyıp masaya getirmişsiniz” dedi.

Bunun üzerine CHP’li Tacettin Bayır, zeytin ağacının özelliğini hatırlatarak, “Sayın Bakan o dal öyle kırılmaz, kıymadık, zeytin toprağa düştüğünde hemen dal verir” diye yanıt verdi.

"Bunları çıkaralım"

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, tasarıdan zeytinlik, mera ve kıyılarla ilgili düzenlemelerin çıkarılmasını istedi. Ekici, "Bunları çıkaralım ve bu tasarıyı Genel Kurula gönderelim" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, “Eğer bu tasarının zeytin, mera ve kıyı maddeleri bu haliyle çıkarsa siz, bu tasarıyı ömrünüz boyunca bir başarı hikâyesi olarak anlatamayacaksınız” dedi.

Arslan’ın komisyondaki konuşması şöyle:

“Yüzbinlerce zeytinci aile ve çevre gönüllüsü, bu tasarıyı bir reform paketi olarak değil, zeytin katleden, mera işgal eden, kıyıları Dubai tipi “denize sıfır kanser tedavisi” hastanesi ve serbest bölgelerle dolduran bir yasa olarak anacaktır.

Ege’de, Marmara ve Akdeniz’de en az 500 bin ailenin geçim kapısı olan zeytinciliği nereden geldiği belli olmayan bir tasarı maddesine kurban etmeyelim.

Bakın, önümüzde 20 bin imzalı bir dosya var. Çanakkale’nin zeytinci aileleri, çevre dostları kısa sürede birleşti ve size 20 bin imzayla bu maddeleri tasarıdan çıkarın diyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneğinin öncülüğünde atılan bu imzalarla zeytinlikler dile gelmiş, zeytinciliğin ölüm fermanına karşı ses yükselmiştir.

Bu imzaları toplayan irade, zeytinliklerin maden, enerji, inşaat, sanayi faaliyetlerinin arka bahçesi olmaması gerektiğini söylemiştir.

Masalarınızdaki zeytin fidanları barışın, üretimin simgesidir.

Gelin, daha önce 6 defa Meclise sunulup kamuoyu tepkisiyle geri çekilmiş bu maddeleri bir defa daha tasarıdan çıkaralım ve kalan maddelerdeki önergelerimizi hızla görüşerek sanayicimizin beklentilerini karşılayalım”

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da kıyı alanlarının sanayi tesisleri için doldurulması ve zeytinlik alanların kesilmesinin önünü açacak maddelerin tasarı metninden çıkarılması gerektiğini belirtti.

Tarhan konuşmasında “Bütün inançlarda ve dini kitaplarda zeytin ağaçları kutsaldır. Sanayinin gelişmesi için Zeytin Ağaçlarını katletmek vicdan dışıdır ve kabul edilemez.” Dedi.