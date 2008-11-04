Komisyonda tehlikeli diyalog!

DTP’li Hasip Kaplan, Erdoğan’ın sözünün Vietnam Savaşı başta olmak üzere faşist hükümet uygulamalarının sloganı olduğunu, ırkçı örgüt Ku Klux Klan’a dayandığını söyledi.AKP’liler sert tepki gösterirken AKP’li Ömer Faruk Öz ile Kaplan arasında kavga çıktı. Öz, “Vatanıma, milletime, bayrağıma söveceksin? Kimsin sen ya? Kürt kardeşlerime ihanet ediyorsun. Sen PKK’yı temsil edersin” diye bağırdı.Sinirlenen Kaplan ise “Sen Kürt kardeşlerine sahip çıkıyorsan türkülerini, evlatlarını savunacaksın” karşılığını verdi.Görüşmelerin öğleden sonraki bölümünde bu kez kavgayı Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ateşledi.Unakıtan “Başbakanımız bazı şehirlere gidiyor. Ne çöpler toplanmış ne yolu yapılmış” dedi. Kaplan, “Çöp siyasetini bırakın” diye laf attı.AKP’li Abdulkadir Akgül de, “Terör örgütünün lideri İmralı’dan çıkartılmalı, tecavüzcüler koğuşuna konulmalı” dedi. Kavga, CHP’lilerin araya girmesi üzerine yatıştı.