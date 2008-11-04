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Politika

Komisyonda tehlikeli diyalog!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2009 bütçesi görüşmelerinde Başbakan Erdoğan’ın söylediği “Tek bayrağa karşı çıkanın Türkiye’de y

04 Kasım 2008 02:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2009 bütçesi görüşmelerinde Başbakan Erdoğan’ın söylediği “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlete karşı çıkanın Türkiye’de yeri yok” sözleri kavga çıkmasına neden oldu.

DTP’li Hasip Kaplan, Erdoğan’ın sözünün Vietnam Savaşı başta olmak üzere faşist hükümet uygulamalarının sloganı olduğunu, ırkçı örgüt Ku Klux Klan’a dayandığını söyledi.
AKP’liler sert tepki gösterirken AKP’li Ömer Faruk Öz ile Kaplan arasında kavga çıktı. Öz, “Vatanıma, milletime, bayrağıma söveceksin? Kimsin sen ya? Kürt kardeşlerime ihanet ediyorsun. Sen PKK’yı temsil edersin” diye bağırdı.
Sinirlenen Kaplan ise “Sen Kürt kardeşlerine sahip çıkıyorsan türkülerini, evlatlarını savunacaksın” karşılığını verdi.
Görüşmelerin öğleden sonraki bölümünde bu kez kavgayı Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ateşledi.
Unakıtan “Başbakanımız bazı şehirlere gidiyor. Ne çöpler toplanmış ne yolu yapılmış” dedi. Kaplan, “Çöp siyasetini bırakın” diye laf attı.
AKP’li Abdulkadir Akgül de, “Terör örgütünün lideri İmralı’dan çıkartılmalı, tecavüzcüler koğuşuna konulmalı” dedi. Kavga, CHP’lilerin araya girmesi üzerine yatıştı.

Erdoğan: Tek devlete karşı çıkanlar gitsin

Halk kendini savunacaktır

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