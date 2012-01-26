Komisyonda İstiklal Mahkemeleri tartışması

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA





TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun Cezaevleriyle ilgi rapor görüşmeleri tartışmalı geçti. İnternet andıcı tutuklusu Genelkurmay eski başkanı orgeneral İlker Başbuğ, İstiklal Mahkemeleri, tutuklu rakamları tartışmalara neden oldu.



AKP Çorum Milletvekili Murat Yıldırım alt komisyon başkanı olarak izlenimlerini aktarırken, Gaziantep Askeri Cezaevinde tuvalet ve banyo dışında her yerde kamera olduğunu, kameraların kaldırılmasını istediklerini söyledi. Cezaevi koşullarına dikkat çeken CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, “Bugüne kadar 30 cezaevine gittim. Her ziyaret sonrası 3-4 gün kendime gelemedim. Gaziantep Cezaevinde 10 kişilik koğuşta 38 kişinin kalıyor. Bazı koğuşlarda ranzalar 3 katlı, adam sürünerek giriyor. Haftada 1,5 saat sıcak su veriliyor. 38 kişiye nasıl sıra gelecek”.



Adalet Bakanı doğru rakamı söylemiyor





Özdemir, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, cezaevindeki tutuklu sayısını yüzde 28 olarak göstererek toplumu yanılttığını söyledi. “Bakan doğru rakamı söylemiyor. Hükmen tutukluları, tutuklu kapsamında saymıyor. Onlar tutuklu değil mi?”.



'Cezaevlerinde tutuklu oranı yüzde 42’





Komisyon Başkanı Üstün,Adalet Bakanlığından aldığı bilgileri açıkladı. Buna göre, cezaevlerinde 36 bin 809 tutuklu, 18 bin 507 hükmen tutuklu (dosyası Yargıtay'da bekleyen) ve 75 bin 842 de hükümlü var. 1 yıl öncesinde cezaevinde kalanların yarısı tutuklu, yarısı da hükümlü idi. Şimdi ise tutuklu sayısı, hükmen tutukluları da katarsak yüzde 42’ye düşüyor''. ''Herkes yargılanmalı, Başbakan da yargılanmalı' diyen Özdemir, “ “Genelkurmay Başkanının terör örgütü üyesi olduğunu söylemek iğrençtir'' dedi. Özdemir, cezaevlerindeki şartların olumsuzluğundan bahsederken, ''Cezaevlerinde devlete düşman yetiştiriyoruz'' dedi.

AKP Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın İstiklal Mahkemeleri değerlendirmesi yeni bir tartışma çıkardı. İstiklal Mahkemelerinde daha çok dinini savunanların idam edildiğini söyleyen Dal’a, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “'İstiklal Mahkemeleri ne zaman kuruldu” diye sordu. Halaçoğlu’na müdahale AKP’li Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, “ 'Böyle bir soru soramazsın, öğrenci mi milletvekili”.

Komisyon üyelerinin birbiriyle tartıştığı toplantıda, CHP’li Özdemir, “ Genelkurmay Başkanı tabii ki yargılanabilir. Ama bir Genelkurmay Başkanı’nı terör örgütü kurmaktan yargılamak gülünç olmaktan öte iğrençtir. Sokakta hiç kimse açısından inandırıcılığı yoktur”.