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Politika

KOMİSYONDA BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BİTİYOR TBMM (A.A)

26 Kasım 2010 12:56

-KOMİSYONDA BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BİTİYOR TBMM (A.A) - 26.11.2010 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçelerinin görüşülmesine başlandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sunum yapıyor. 2011 yılı bütçesinin Komisyon'daki görüşmeleri bugün sona erecek. Maliye Bakanı Şimşek'in 26 Ekimdeki sunuşuyla başlayan ve Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta ara verilen görüşmeler 3 hafta sürdü. Bütçenin, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri ise Aralık ayı ortasından itibaren yapılacak.

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