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Dünya
Deutsche Welle

Komisyon: Rohingya Müslümanlarına soykırım yapılmıyor

Myanmar’ın Rakhine eyaletindeki şiddet olaylarını soruşturan bir komisyon, güvenlik güçlerinin Rohingya Müslümanlarına soykırım kampanyası yürüttüğü iddialarını reddetti.

04 Ocak 2017 17:43

Myanmar'da polisin Müslümanları dövdüğü yönündeki görüntülerin yer aldığı bir videonun ortaya çıkmasından birkaç gün sonra, Rakhine kentindeki şiddeti soruşturan bir komisyon, güvenlik güçlerinin Rohingya Müslümanlarına karşı bir soykırım kampanyası yürüttüğü iddialarını reddetti.

On binlerce Rohingyalı, polise yönelik ölümcül saldırılar sonrası Ekim ayında eyaletin kuzeybatısında başlatılan askeri operasyondan kaçtı.

Çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetmiş, komşu Bangladeş'e kaçabilenler ise polis ve askerlerin elinde tecavüz, cinayet ve işkencelere maruz kaldıklarını iddia etmişti.

Nobel ödüllü Aung San Suu Kyi yönetimindeki Myanmar hükümeti, iddiaların uydurma olduğunu bildirmişti.

Çok sayıda polis gözaltına alındı

Şiddeti araştırmak için devlet tarafından oluşturulan bir komisyon ise ara raporunu yayınladı. Raporda, polis ve askerlerin Rohingya Müslümanlarını ülkeden sürmek için bir kampanya başlattığı iddiaları reddedildi.

Söz konusu şiddet videosunun yayınlanmasının ardından çok sayıda polis memuru gözaltına alınmıştı.

Raporda, "Huzursuzluğun hakim olduğu bölgede Bengal nüfusu, cami ve ibadethanelerin sayısı, soykırım ve dini işkence siyaseti olmadığının kanıtlarıdır” denildi.

Komisyon aynı zamanda, tecavüz iddiaları konusunda yeterli kanıt bulunmadığını ancak Rohingya halkına karşı kundakçılık, yasadışı gözaltı ya da işkence iddialarının soruşturulmaya devam edeceğini bildirdi.

Komisyon huzursuzluktan, "kasıtlı olarak çatışma ve kargaşa çıkarıp devletin bütünlüğünü bozmak isteyen ve ekim ayında güvenlik güçlerine saldıran yurtdışı destekli radikalleri” sorumlu tuttu.

Kendilerini "Bengal" olarak tanımlamaları isteniyor

Myanmar hükümeti ülkede Müslüman azınlığın kendini Rohingya olarak tanımlamasını ve bu şekilde sayılmasını yasaklamıştı. Yıllardır ülkede yaşayan topluluktan kendilerini Bengal olarak tanımlamaları isteniyor ve Rohingya resmi bir azınlık statüsü olarak tanınmıyor.

Rohingya Müslümanlarına vatandaşlık hakkı verilmediği gibi komşu Bangladeş'ten gelen yasadışı göçmenler olarak değerlendiriliyorlar. Bu nedenle bir işte çalışamıyor, eğitim göremiyor, sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlar.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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