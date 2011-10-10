-Komisyon perşembe günü toplanacak TBMM (A.A)-10.10.2011- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, anayasa hazırlık komisyonunun ilk toplantısını 13 Ekim Perşembe günü yapacağını açıkladı. Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e yaptığı iadeiziyaretin ardından TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiçek, bir gazetecinin, ''Anayasa hazırlık komisyonu ne zaman toplanacak?'' sorusuna, ''İlk toplantıyı perşembe günü öğleden önce yapmayı planlıyorum'' karşılığını verdi. Toplantıdan önce bir açıklama yapacağını, katılan parti temsilcilerinin de isterlerse açıklama yapabileceğini belirten TBMM Başkanı Çiçek, ''Toplantı usulu, daha sonra belirlenecek'' dedi. Çiçek, bir gazetecinin, ''Komisyon başkanının Sadık Yakut olacağı söyleniyor'' sözlerini ise ''Onlar zaman içinde yavaş yavaş olacak şeyler'' diye cevapladı.