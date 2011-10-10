T24 LogoT24 Logo
Gündem

Komisyon perşembe günü toplanacak TBMM (A.A)

10 Ekim 2011 20:35

-Komisyon perşembe günü toplanacak TBMM (A.A)-10.10.2011- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, anayasa hazırlık komisyonunun ilk toplantısını 13 Ekim Perşembe günü yapacağını açıkladı.  Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e yaptığı iadeiziyaretin ardından TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiçek, bir gazetecinin, ''Anayasa hazırlık komisyonu ne zaman toplanacak?'' sorusuna, ''İlk toplantıyı perşembe günü öğleden önce yapmayı planlıyorum'' karşılığını verdi.  Toplantıdan önce bir açıklama yapacağını, katılan parti temsilcilerinin de isterlerse açıklama yapabileceğini belirten TBMM Başkanı Çiçek, ''Toplantı usulu, daha sonra belirlenecek'' dedi. Çiçek, bir gazetecinin, ''Komisyon başkanının Sadık Yakut olacağı söyleniyor'' sözlerini ise ''Onlar zaman içinde yavaş yavaş olacak şeyler'' diye cevapladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24