Komisyon: Çeber'e kötü muamele yapılmış

Çeber'in ölümüne bahane!

Meclis İnsan Hakları Alt Komisyonu raporuna göre, Engin Çeber cezaevinde kötü muameleye maruz kalmış.Engin Çeber’in cezaevinde işkence sonucu öldürülmesi olayını incelemeye alan TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu raporunu tamamladı.Raporda, Çeber’in cezaevinde kötü muameleye maruz kaldığı tespitine yer verildi. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, “Engin Çeber’in jandarmaya teslim edildiği andan itibaren kötü muameleye tabi tutulduğu kanaati komisyonumuza yerleşmiştir. Komisyonumuz şunu öneriyor: Hem jandarmanın yaptıkları, hem infaz koruma memurlarının yaptıkları savcılık tarafından ayrıntılı biçimde incelenmelidir, dava açılmalıdır ve gereken karar verilmelidir.”TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun bugünkü toplantısında, Engin Çeber’in Metris Cezaevinde işkence sonucu ölümü üzerine kurulan alt komsiyonun hazırladığı rapor, DTP’li Birdal’ın muhalefetiyle, oy çokluğuyla kabul edildi.Komisyon Başkanı AKP'li Zafer Üskül, rapora ilişkin, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alt komisyonun, “Engin Çeber’in, hapishaneye teslim edildiği andan itibaren, hem Jandarma’da hem de infaz koruma memurlarınca kötü muameleye uğradığı” kanaatine ulaştığını belirten Üskül, bu raporu ilgililere göndereceklerini söyledi.Üskül, “Meclisin, bir anlamda işkenceyi kabul ettiğini mi anlamamız lazım?” diyen gazeteciye, “Kötü muamele. İşkence yapıldığını kanıtlayabilme olanağımız bizim, alt komisyonun yok. Alt komisyon, görüntüleri inceledi, ifadeler aldı, ilgili kişileri dinledi. Bir kanaate ulaştı, buna ulaşılması elbette önemlidir. Bundan sonrası artık yargı organına kalıyor” karşılığını verdi.Üskül, komisyonun Engin Çeber raporuyla ilgili NTV'de de soruları yanıtladı. Üskül, soruları şöyle yanıtladı:Çeber önce gözaltına alınmıştır bir süre sonra tutuklama kararı çıkmıştır: Bunun üzerine önce jandarmaya ardından da gardiyanlara teslim edilmiştir. Bu süreç içinde çeşitli düzeylerde değişik muamelelerin yapıldığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak devlet tarafından güvenceli bir biçimde tutulması gereken bir kişinin ölümüyle karşı karşıya kaldık. Bunun tabiki kabul edilebilir bir tarafı yok.Ancak bizim alt komisyonumuzun raporu sadece cezaevi içinde yani jandarmaya teslim edildiği andan itibaren yapılan işlemlerle ilgili. Orada gerçekten bazı kanaatlere ulaşılmıştır ama bunların tabi bizim alt komisyonumuz tarafından ayrıntılı bir biçimde saptanması mümkün değil. Bizim işimiz de değil bu zaten. Alt komisyonumuz olayları inceler, ilgilileri dinler ve kanaatini belirtir. Asıl soruşturmayı yapacak olan savcılıktır ve sonuç olarak kararı verecek olan da yargı organıdır.Bu arada elbette Adli Tıp’ın vereceği karar yapacağı incelemeler sonucu vereceği rapor önem taşıyacaktır mahkemede. Neden kötü muamele, işkence yapıldığını gösterecek somut bir kanıta ulaşması mümkün değildi alt komisyonumuzun. Bazı sopalı görüntüler olduğunu tespit ettiler. Örneğin jandarma sopayla odaya giriyor. Çeber’in bulunduğu odaya giriyor, daha sonra bir gardiyanın aynı şekilde sopayla içeri girdiği görünüyor. Ancak içerde neler olduğu sesleri duyanların ifadelerinden anlaşılabiliyor. Bu nedenle orada bir kötü muamelenin yapıldığı kanaatine ulaşmıştır alt komisyonumuz.İfadeler var. Hem olaya şu ya da bu biçimde tanık olan, yakından ya da uzaktan tanık olan kişilerin ifadeleri var. Elbette görevlilerle de görüşüldü. Savcıyla da görüştü bizim alt komisyonumuz. Onlardan aldıkları bilgiler var. Bu arada bir kaç defa duvara ya da kapıya çarptığı ifade ediliyor ki; bunlar da aşağı yukarı ortaya çıkmış somut olgular olarak kabul edilebilir. Bütün bunların toplamından Engin Çeber’in jandarmaya teslim edildiği andan itibaren kötü muameleye tabi tutulduğu kanaati komisyonumuza yerleşmiştir.Komisyonumuz şunu öneriyor: Hem jandarmanın yaptıkları, hem infaz koruma memurlarının yaptıkları savcılık tarafından ayrıntılı biçimde incelenmelidir, dava açılmalıdır ve gereken karar verilmelidir. Bu süreç devam ediyor. Savcılık incelemesini yaptı, tutuklama kararı alındı. Son derece üzgünüz böyle bir olayın yaşanmış olmasından. Sayın bakanımızda bu konuda özür diledi. Bunu bütün Türkiye toplumu biliyor. Hiç bir biçimde bu şekilde kötü muamele ya da işkence sayılabilecek bir muamelenin sonucunda insanların ölümü ya da ağır derecede zarara uğraması kabul edilebilir değildir.