Komisyon Başkanı Uslu: Afrin'e 300 binden fazla Suriyeli'nin döneceğini tahmin ediyoruz

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu\'nun alt komisyonu olan Göç ve Uyum Komisyonu\'nun Başkanı Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD\'den temizlenen Afrin\'e dönüşlerin başladığını belirterek, \"Tahminimiz 300 binden fazla Suriyeli kardeşimizin de o bölgeye dönmesidir\" dedi.

Atay Uslu\'nun başkanlığını yaptığı Ak Parti, CHP, MHP ve HDP milletvekillerinden oluşan komisyon, Kahramanmaraş\'ta çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu sığınmacılarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

İlk olarak beraberindekilerle Vali Vahdettin Özkan\'ı makamında ziyaret eden Atay Uslu, burada yaptığı açıklamada komisyon olarak hem yurt içinde, hem de yurt dışında incelmelerde bulunduklarını söyledi. Dünyada 400 milyondan fazla göçmenin olduğunu ve bunların 65 milyonunu sığınma veya korunma amacıyla başka ülkelere göçenlerin oluşturduğunu belirten Uslu, Türkiye\'de şu anda dünyada en çok göç alan, mülteci alan ülke olduğunu hatırlattı.

\'SURİYELİLERİN İSTİHDAM ORANININ EN FAZLA OLDUĞU YER KAHRAMANMARAŞ\'

Türkiye\'de 3,5 milyonu Suriyeli, yaklaşık 4 milyon sığınmacının olduğunu belirten Atay Uslu, şöyle devam etti:

\"Kahramanmaraş\'ta 100 binin üzerinde Suriyeli ile yaklaşık olarak da 6-7 bin Iraklı kardeşimiz var. Biz Türkiye\'nin farklı noktalarına gittik, farklı kampları inceledik, ama Maraş\'ta farklı bir örneklik olduğunu hissettiğimiz için \'Bir de Maraş\'ı görelim\' dedik. Maraş\'ta Suriyelilerin ve yabancıların istihdama katılım oranı çok daha yüksek. Burada Suriyelilerin ve diğer sığınmacıların çalışabildiklerini gördük. Hangi alanlarda çalışıyorlar, çalışırken nelerle karşılaşıyorlar, toplumun onlara bakışı nasıl, bürokrasinin, siyasetin onlara bakışı nasıl, bunu yerinde görelim diye Maraş\'a geldik.\"

\'FIRAT KALKANI BÖLGESİNE 150 BİN SURİYELİ DÖNDÜ\'

Türkiye\'nin göç sürecini ilk birkaç yılı kriz süreci olmak üzere 7 yıldır başarıyla yürüttüğünü, bundan sonra bu göç sürecini daha iyi yürütme noktasında yapılabilecekleri rapor haline getireceklerini kaydeden Uslu, \"Afrin\'de harekatımız devam ediyor, Fırat Kalkanı Bölgesi\'nde güvenliği sağladık. O bölgeye de Suriyelilerin geri dönüşü, geçici koruma altındaki Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü söz konusu. Onunla ilgili de stratejiler ortaya kondu. Yaklaşık olarak Fırat Kalkanı bölgesine 150 bin civarında Suriyeli kardeşimiz geriye döndü. İnşallah Afrin\'deki bu süreç tamamlandıktan sonra oraya dönüşler başladı. Orayla ilgili de bu süreç hızlanacaktır. Tahminimiz 300 binden fazla Suriyeli kardeşimizin de o bölgeye dönmesidir. İnşallah Suriye\'ye barış gelecek, barış geldikten sonra da bu kardeşlerimiz kendi ülkelerinde, kendi memleketlerinde, kendi evlerinde huzurlu ve bir şekilde yaşayacaklar diye düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'AFGANLARIN DENİZLERDE ÖLMEMELERİ İÇİN TEDBİRLER ALINIYOR\'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı Atay Uslu, son zamanlarda artan Afgan göçüyle ilgili şunları söyledi:

\"Suriye krizinden önce en çok göç veren ülke Afganistan\'dır. Hâlâ öyle ama Suriye\'deki ciddi savaş koşullarından dolayı Suriye krizi bir anda ön plana çıktı. Afganistan\'da ciddi bir otoritesizlik ve sıkıntı var, dolayısıyla Afganların dünyanın farklı yerlerine göç etme eğilimleri var. Türkiye\'de Suriyelilerden sonra en çok bulunan sığınmacı sayısı Afganlar ve Iraklılar. Bunlar da zaman zaman mevsimlerin düzelmesiyle, çünkü daha çok bu tür sığınmacılar karayolunda yürüyerek mesafeleri aşmaya çalışıyorlar bu da yaz ve bahar döneminde oluyor. Bahar döneminde her zaman bu artış vardır. Biz, savaş nedeniyle Afganistan\'dan başka ülkelere göç etmek isteyen sığınmacılara da kapımızı açıyoruz, daha önce de açtık, şimdi de açıyoruz. Gerçekten orada bir baskı varsa, onun neticesinde bize başvuru yaptıklarında biz onlara şartlı mülteci veya farklı statüler veriyoruz. Bugünlerde o arttı, ama şunu söyleyeyim, biz Afganistan için hedef ülke olduğumuz kadar, transit bir ülkeyiz de. Transit geçiş olarak da Türkiye\'yi kullanıyorlar, Avrupa\'ya geçmek için de kullanıyorlar. Biz, Akdeniz\'de, Ege\'de onlar boğulmasınlar, ölmesinler, yok olup gitmesinler diye de tedbirler geliştiriyoruz.\"

SIĞINMACILAR HAKKINDA BRİFİNG ALDILAR

Komisyon daha sonra valilik toplantı salonuna geçerek göç, sağlık, milli eğitim, emniyet, İŞKUR ile Aile ve Sosyal Politikler Müdürlüklerinin temsilcilerinden şehirde yaşayan sığınmacılar hakkında brifing aldı.

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