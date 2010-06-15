T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Komisyon aleyhimize değil lehimize çalışacak'

İsrail Başbakanı Netanyahu "komisyonun İsrail’in aleyhine değil, lehine çalışacağından emin olduğunu" belirtti.

15 Haziran 2010 03:00

T24- İsrail hükümeti, 31 Mayısta 9 Türk’ün ölümüyle sonuçlanan Gazze’ye yardım götüren gemilere saldırıyı soruşturmak üzere kurulan komisyonu oy birliğiyle onayladı.


İsrail Yüksek Mahkemesi eski yargıçlarından Yaakov Turkel başkanlığında oluşturulan komisyonda, ikisi yabancı gözlemci 5 kişiden oluşuyor. Yabancı gözlemciler oturumlara ve müzakerelere katılabilecekler, ancak oy hakları olmayacak.


Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, soruşturma komisyonunun asıl amacının, "İsrail’in yasalara uygun, sorumlu ve şeffaf bir şekilde hareket ettiğini tüm dünyaya göstermek olduğunu" savundu.


Parlamentodaki Likud grubuna konuşan Netanyahu, oluşturdukları bu komisyonla olayı soruşturmalarının, "uluslararası siyasi arenada İsrail’in mücadelesini kuvvetlendirecek mümkün olan en iyi seçenek" olduğunu söyledi.


"Hiçbir şey yapmamış olsaydık, tahmin ederim ki, dünyada çok kötü problemlerle karşı karşıya olacaktık. Ama bu koşullar altında, en iyi şekilde hareket ettik" diyen Netanyahu, "Ortaçağ’dan kalma karanlık güçler, bize ateş püskürüyor" diye konuştu.


Netanyahu, İsrail devletine karşı zorlu ve devam eden bir mücadelenin söz konusu olduğunu, tüm dünyadaki İsrail düşmanlarının öncülüğünde bir "nefret seli" ile karşı karşıya bulunduklarını savundu.


İsrail Başbakanı, müttefiklerinden de gelebilecek "bazı sürprizlere hazır olunmasını" istedi, buna rağmen "komisyonun İsrail’in aleyhine değil, lehine çalışacağından emin olduğunu" belirtti.


HAMAS: "ULUSLARARASI YARGIDAN KAÇMA YOLU"


Öte yandan, Gazze Şeridi’nde fiili yönetimi elinde bulunduran Hamas hareketi, İsrail’in oluşturduğu soruşturma komisyonunu reddettiğini açıkladı.


Hamas, yaptığı açıklamada, söz konusu komisyonu, "İsrail’in uluslararası yargıdan kaçması için bir yol" olarak tanımladı ve bir iç soruşturma komisyonuna başvurmasının İsrail’in suçluluğunu kanıtladığını belirtti.


Komisyonun biçiminin, BM Güvenlik Konseyinin açıkladığı ilkelere uygun olmadığı vurgulanan Hamas açıklamasında, BM’ye ve hür dünya ülkelerine uluslararası, bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturma yolunda çalışmalar yapması çağrısında da bulunuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24