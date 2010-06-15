'Komisyon aleyhimize değil lehimize çalışacak'

T24- İsrail hükümeti, 31 Mayısta 9 Türk’ün ölümüyle sonuçlanan Gazze’ye yardım götüren gemilere saldırıyı soruşturmak üzere kurulan komisyonu oy birliğiyle onayladı.



İsrail Yüksek Mahkemesi eski yargıçlarından Yaakov Turkel başkanlığında oluşturulan komisyonda, ikisi yabancı gözlemci 5 kişiden oluşuyor. Yabancı gözlemciler oturumlara ve müzakerelere katılabilecekler, ancak oy hakları olmayacak.



Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, soruşturma komisyonunun asıl amacının, "İsrail’in yasalara uygun, sorumlu ve şeffaf bir şekilde hareket ettiğini tüm dünyaya göstermek olduğunu" savundu.



Parlamentodaki Likud grubuna konuşan Netanyahu, oluşturdukları bu komisyonla olayı soruşturmalarının, "uluslararası siyasi arenada İsrail’in mücadelesini kuvvetlendirecek mümkün olan en iyi seçenek" olduğunu söyledi.



"Hiçbir şey yapmamış olsaydık, tahmin ederim ki, dünyada çok kötü problemlerle karşı karşıya olacaktık. Ama bu koşullar altında, en iyi şekilde hareket ettik" diyen Netanyahu, "Ortaçağ’dan kalma karanlık güçler, bize ateş püskürüyor" diye konuştu.



Netanyahu, İsrail devletine karşı zorlu ve devam eden bir mücadelenin söz konusu olduğunu, tüm dünyadaki İsrail düşmanlarının öncülüğünde bir "nefret seli" ile karşı karşıya bulunduklarını savundu.



İsrail Başbakanı, müttefiklerinden de gelebilecek "bazı sürprizlere hazır olunmasını" istedi, buna rağmen "komisyonun İsrail’in aleyhine değil, lehine çalışacağından emin olduğunu" belirtti.



HAMAS: "ULUSLARARASI YARGIDAN KAÇMA YOLU"



Öte yandan, Gazze Şeridi’nde fiili yönetimi elinde bulunduran Hamas hareketi, İsrail’in oluşturduğu soruşturma komisyonunu reddettiğini açıkladı.



Hamas, yaptığı açıklamada, söz konusu komisyonu, "İsrail’in uluslararası yargıdan kaçması için bir yol" olarak tanımladı ve bir iç soruşturma komisyonuna başvurmasının İsrail’in suçluluğunu kanıtladığını belirtti.



Komisyonun biçiminin, BM Güvenlik Konseyinin açıkladığı ilkelere uygun olmadığı vurgulanan Hamas açıklamasında, BM’ye ve hür dünya ülkelerine uluslararası, bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturma yolunda çalışmalar yapması çağrısında da bulunuldu.