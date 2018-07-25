Komiserliğe geçiş sınavı soruşturmasında 22 kişi gözaltına alındı

2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ bağlantısı ile sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 34 şüpheli hakkında Ankara dahil 18 ilde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyelerinin 2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sorularına erişerek, örgüt üyelerine dağıttı tespiti üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

O yıl sınava girerek, komiser yardımcısı olan tüm isimleri tek tek inceleyen savcılık, 34 kişinin sınav sorularını daha önceden elde ettiğini belirledi. Bunun üzerine bu kişilerin görev yaptığı Ankara dahil 18 ilde operasyon başlatıldı.

Savcılık yetkilileri şu ana kadara 22 kişinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.