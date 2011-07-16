-KOMİSERİ ÖLDÜREN TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ SİİRT (A.A) - 16.07.2011 - Siirt'te Komiser Osman Demir'i şehit ettiği belirtilen terör örgütü üyesi, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Çatışmada 1 polis memuru da yaralandı. Dün gece Haydar Koyuncu Caddesi'nde devriye görevi yapan polis otosuna terör örgütünce düzenlenen saldırıda komiser Osman Demir'in şehit edilmesinin ardından bölgede operasyon başlatıldı. Sabah saatlerine kadar süren operasyonda güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen terör örgütü üyesinin, Çonkbayır Mahallesi'nde saklandığı yeri tespit etti. Güvenlik güçlerinin ''teslim ol'' çağrısına ateşle karşılık verilmesinin ardından çıkan çatışmada, terör örgütü üyesi ölü olarak ele geçirildi. Çatışmada, bir polis memurunun da yaralandığı bildirildi.