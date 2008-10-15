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Spor

'Komik duruma düştüler'

Galatasaray’da görevden alınan Ümit Davala, "Ben de görevden alınma nedenini gazetelerden öğrendim. Sözde yetersizmişim. Bu açıklamalarla Galatasaraylı yöneticiler komik duruma d

15 Ekim 2008 03:00


Galatasaray’da görevden alınan Ümit Davala, sarı kırmızılı yönetime ateş püskürdü.

Davala, "Ben de görevden alınma nedenini gazetelerden öğrendim. Sözde yetersizmişim. Bu açıklamalarla Galatasaraylı yöneticiler komik duruma düştüler.

Skibbe’ye, bunların bizi görevden alma sebebi (Seni göndermek. Eğer sen istifa edersen ben daha çok üzülürüm) dedim. Eğer yöneticiler gelip bana deselerdi (Ümit seni yetersiz bulduk o yüzden ayrılmak istiyoruz) ben de onlara teşekkür eder kendim istifa ederdim. Ama böyle iş çevirmek hoş olmadı" dedi. Davala’nın cuma günü saat 15.00’te TSYD’nin İstanbul Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

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