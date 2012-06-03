T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Komedi dükkanı' tekrar başlıyor

Tolga Çevik katıldığı bir söyleşide "Komedi Dükkanı"nın gösterilerine yakında başlayacaklarını açıkladı

03 Haziran 2012 15:03

Geçen yıl ekrana veda eden "Komedi Dükkanı", seyircilerden gelen yoğun istek üzerine yeniden açılıyor.

Tolga Çevik ile onu "Arkadaşım" diyerek direktifleriyle yönlendiren yönetmen Fırat Parlak'ın fenomenleştiği programın dönüşüyle ilgili ilk bilgiyi gelen günlerde Tolga Çevik verdi.

Çevik katıldığı bir söyleşide "Komedi Dükkanı"nın gösterilerine yakında başlayacaklarını açıkladı. "Komedi Dükkanı"nın ardından çektiği reklam filmleri ve "Şanslı Masa" programıyla büyük ses getiren Fırat Parlak da Çevik'in açıklamasını destekledi ve Cine 5'te konuk olduğu bir programda sahne gösterilerine başlayacaklarını, programla ilgili de Çevik ile önümüzdeki hafta bir araya gelip konuşacaklarını belirtti. Çevik'e "Komedi Dükkanı"nı yeniden yapması için pek çok kanaldan teklif gittiği biliniyor.


Biletleri yok sattı


Ekran macerasına 2007 yılında tv8'de başlayan "Komedi Dükkanı", daha sonra TRT 1'e transfer olmuş ve kanalın en çok izlenen programı olmayı başardı. Yeni kanalda usta tiyatrocu Salih Kalyon'suz yollarına devam eden ekip son olarak Star TV'ye geçiş yaptı. Tolga Çevik'in vatani görevi nedeniyle verdiği aranın ardından devam eden programa geçen sezon son verildi. Program sayesinde Tolga Çevik'e sahnede eşlik eden piyanist Özer Atik, seyirci olarak gelip sahneye çıkan Hande Soral ve şu günlerde Hazal Kaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Tolga Çevik'in yeğeni Sarp Bozkurt'un da yeteneği keşfedildi. Bu arada seyircilerden gelen büyük istek üzerine "Komedi Dükkanı"nın yaklaşık 700 sahne göstesi de yapıldı, ekibin Anadolu turnesinin biletleri yok sattı. Ayrıca programın konseptiyle bir bankanın da reklamı çekildi.

ETİKETLER

komedi dükkanıtolga çevik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24