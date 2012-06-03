'Komedi dükkanı' tekrar başlıyor

Geçen yıl ekrana veda eden "Komedi Dükkanı", seyircilerden gelen yoğun istek üzerine yeniden açılıyor.

Tolga Çevik ile onu "Arkadaşım" diyerek direktifleriyle yönlendiren yönetmen Fırat Parlak'ın fenomenleştiği programın dönüşüyle ilgili ilk bilgiyi gelen günlerde Tolga Çevik verdi.

Çevik katıldığı bir söyleşide "Komedi Dükkanı"nın gösterilerine yakında başlayacaklarını açıkladı. "Komedi Dükkanı"nın ardından çektiği reklam filmleri ve "Şanslı Masa" programıyla büyük ses getiren Fırat Parlak da Çevik'in açıklamasını destekledi ve Cine 5'te konuk olduğu bir programda sahne gösterilerine başlayacaklarını, programla ilgili de Çevik ile önümüzdeki hafta bir araya gelip konuşacaklarını belirtti. Çevik'e "Komedi Dükkanı"nı yeniden yapması için pek çok kanaldan teklif gittiği biliniyor.



Biletleri yok sattı



Ekran macerasına 2007 yılında tv8'de başlayan "Komedi Dükkanı", daha sonra TRT 1'e transfer olmuş ve kanalın en çok izlenen programı olmayı başardı. Yeni kanalda usta tiyatrocu Salih Kalyon'suz yollarına devam eden ekip son olarak Star TV'ye geçiş yaptı. Tolga Çevik'in vatani görevi nedeniyle verdiği aranın ardından devam eden programa geçen sezon son verildi. Program sayesinde Tolga Çevik'e sahnede eşlik eden piyanist Özer Atik, seyirci olarak gelip sahneye çıkan Hande Soral ve şu günlerde Hazal Kaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Tolga Çevik'in yeğeni Sarp Bozkurt'un da yeteneği keşfedildi. Bu arada seyircilerden gelen büyük istek üzerine "Komedi Dükkanı"nın yaklaşık 700 sahne göstesi de yapıldı, ekibin Anadolu turnesinin biletleri yok sattı. Ayrıca programın konseptiyle bir bankanın da reklamı çekildi.