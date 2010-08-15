'Komedi Dükkanı' başlıyor

T24 - Ünlü sanatçı Tolga Çevik’in bir tiyatro sahnesinde yönetmenin söylediği rolleri yapmaya uğraşmasını ve bu uğraş sırasında düştüğü komik durumları anlatan “Komedi Dükkanı” adlı program, yeni bölümleriyle yakında Star TV’de olacak.





TV8’de başlayan “Komedi Dükkanı”, farklı formatıyla izleyicinin ilgisini çekmiş, reyting sıralamasında sürekli üst sıralarda yer almıştı.





Programın ilk bölümlerinde Salih Kalyon’la birlikte sahneye çıkan Tolga Çevik, partnerinin ayrılmasıyla birlikte TRT 1’e transfer olmuş, askere gidince de programa ara verilmişti.





Çevik’in asker dönüşünde hangi kanalda yayınlanacağı merak edilen “Komedi Dükkanı”, yeni bölümleriyle Star TV’nin lokomotif programları arasında yerini alacak.



