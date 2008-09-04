Kombine düştü, bilet arttı!

Türk futbolunun üç büyüğü kombine fiyatlarında geçen yıla göre bazı tribünlerde indirime bile giderken kombinesiz giriş fiyatlarını büyük oranda artırdı. Tek maçlık girişlerde fiyatları yüksek tutmasının en önemli nedeni ise taraftarı kombineye yönelterek sezon öncesi hasılatı garanti altına almak.



İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) pazartesi günü açıkladığı İstanbul enflasyon rakamlarının en çarpıcı sonucu maç biletlerinin zam şampiyonu olmasıydı. İTO'ya göre İstanbul'un ağustos perakende fiyatlar yüzde 1.58 artarken, kültür eğitim harcamaları başlığı altında hesaplanan "maç giriş ücretleri" yüzde 42,86'lık artışla ilk sırayı aldı. Yıllık bazdaki artışlar dikkate alındığında ise maç biletleri yüzde 66,67 ile dördüncü oldu.



Referans gazetesinin haberine göre, İTO'nun "maç giriş ücreti" adıyla İstanbullunun enflasyon sepetine koyduğu bilet fiyatları, sadece Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın iç saha maçlarını ve kale arkası tribünleri kapsıyor. Yani İstanbul'un enflasyonunu kulüplerin genelde "numaralı", "kapalı" olarak tanımladığı ve ağırlıkla sezonluk olarak biletleri satılan tribünler değil, düşük veya orta gelirli kesimlerin gittiği kale arkası tribünleri artırdı.



Maça göre fiyat değişiyor



Türk futbolunu domine eden üç büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın geçen sezon ve bu sezonki kombine bilet fiyatları karşılaştırıldığında ilginç sonuçlar çıkıyor ortaya. Örneğin Galatasaray numaralı tribün kombinesinde yüzde 35'lik bir düşüş sağlarken

tek maçlık girişte en düşük bilet fiyatını yüzde 233 oranında artırdı. Geçen sezon bir iç saha maçında en ucuz bilet 15 YTL civarındayke bu sezon Ali Sami Yen'de oynanan Denizli maçında kale arkaları 50 YTL'den satıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da tek girişlik maç fiyatlarındaki artış kombine bilet fiyatlarındaki artışın üzerinde.



Kulüpler tek girişlik maç fiyatlarını yüksek tutarak taraftarlarını kombine yöneltemyi amaçlarken diğer yandan tek girişlik maç fiyatları da maçın önemine göre değişiklik gösterebiliyor. Ligin ilk maç ile şampiyonluk yolunda dönemeç niteliği taşıyan maçlarda fiyatlar haliyle artarken, buna karşı takımın hedeflerinden uzaklaştığı dönemde de fiyatlar düşebiliyor. Üç büyüklerin derbilerdeki tek girişlik fiyatları da daha yükseliyor.



Anadolu'da derbi tarifesi



Avrupa maçları da önem ve rakibin popülaritesine göre bilet fiyatlarına etki ediyor. Örneğin Fenerbahçe, geçen sezon Belçika'nın ünlü kulübü Anderlecht ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının kale arkası biletlerini 45 YTL'den satarken, bu yıl aynı kategoride oynadığı MTK Budapeşte maçının kale arkası biletlerini biletlerini 33 YTL'den sattı. Fenerbahçe bir sonraki turda karşılaştığı Partizan maçının kale arkası biletlerini ise 66 YTL'den sattı.



Galatasaray ise geçen yıl ağustosta UEFA Kupası 2. ön elemesinde karşılaştığı NK Slaven maçının biletlerini 30 YTL'den satarken, bu yıl Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele ettiği S.Bükreş maçı biletlerini 50 YTL'den satışa sundu.



Diğer yandan Anadolu kulüplerinin bilet fiyatları hem kombine de hem tek girişte üç büyüklerin çok altında. Geçen sezon kombine satışında umduğunu bulamayan Kayserispor, bu yıl kombinede yüzde 66'lara varan oranlarda indirime gitti. Trabzonspor da bazı VIP ve kapalı tribün fiyatlarını indirirken diğer tribün fiyatlarını sabit tuttu.



Kayserispor'da tek girişlik maç bilet fiyatında geçen seneye göre değişiklik yok ancak sarı/kırmızılı ekip dört büyüklerle yaptığı maçlarda fiyatı artırıyor. Anadolu kulüpleriyle yapılan maçlarda en ucuz tek girişlik bilet 2 YTL hatta 1 YTL olurken, büyük maçlarda bu fiyat 20 YTL'ye çıkıyor.





KOMBİNE VE TEK MAÇLIK GİRİŞ FİYATLARI (YTL)





FENERBAHÇE















2007/08 2008/09 Ortalama Artı (%) Maraton 610-5400 600-5700 5,5 Telsim 500 600 20 Fenerium 850-5400 600-6500 20 Tek giriş 27.5 45 63

GALATASARAY















2007/08 2008/09 Artış (%) Kapalı 1330-1520 1330-1520 0 Numaralı 2375-3800 1990-2470 -35 Eski Açık 760 760 0 Tek giriş 15 50 233

BEŞİKTAŞ















2007 2008 Artış (%) VIP 1200-6000 1800-6500 8,3 Numaralı 1200-1750 1550-2100 20 Kapalı 700-900 975-1200 33 Yeni Açık 300 400 33 Eski Açık 250 350 40 Tek giriş 30 40 33

TRABZON















2007/08 2008/09 Artış (%) VIP 2500 2000 -20 Numaralı 1000 1000 0 Kapalı 750 500 -33 Maraton 300 300 0 Kale arkası 100 100 0 Tek giriş 3 5 66

KAYSERİ















2007/08 2008/09 Artış (%) Kapalı 3000 4500 50 Maraton 500 200 -60 Kale arkası 150 50 -66 Tek giriş 2 2 0

NOT: Tek giriş, statlardaki en düşük bilet fiyatı üzerinden hesaplanmıştır.