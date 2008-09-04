T24 LogoT24 Logo
Spor

Kombine düştü, bilet arttı!

Üç büyükler kombine fiyatlarında geçen yıla göre bazı tribünlerde indirime bile giderken kombinesiz giriş fiyatlarını büyük oranda artırdı. Tek maçlık gir

04 Eylül 2008 03:00

Türk futbolunun üç büyüğü kombine fiyatlarında geçen yıla göre bazı tribünlerde indirime bile giderken kombinesiz giriş fiyatlarını büyük oranda artırdı. Tek maçlık girişlerde fiyatları yüksek tutmasının en önemli nedeni ise taraftarı kombineye yönelterek sezon öncesi hasılatı garanti altına almak.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) pazartesi günü açıkladığı İstanbul enflasyon rakamlarının en çarpıcı sonucu maç biletlerinin zam şampiyonu olmasıydı. İTO'ya göre İstanbul'un ağustos perakende fiyatlar yüzde 1.58 artarken, kültür eğitim harcamaları başlığı altında hesaplanan "maç giriş ücretleri" yüzde 42,86'lık artışla ilk sırayı aldı. Yıllık bazdaki artışlar dikkate alındığında ise maç biletleri yüzde 66,67 ile dördüncü oldu.

Referans gazetesinin haberine göre, İTO'nun "maç giriş ücreti" adıyla İstanbullunun enflasyon sepetine koyduğu bilet fiyatları, sadece Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın iç saha maçlarını ve kale arkası tribünleri kapsıyor. Yani İstanbul'un enflasyonunu kulüplerin genelde "numaralı", "kapalı" olarak tanımladığı ve ağırlıkla sezonluk olarak biletleri satılan tribünler değil, düşük veya orta gelirli kesimlerin gittiği kale arkası tribünleri artırdı.

Maça göre fiyat değişiyor

Türk futbolunu domine eden üç büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın geçen sezon ve bu sezonki kombine bilet fiyatları karşılaştırıldığında ilginç sonuçlar çıkıyor ortaya. Örneğin Galatasaray numaralı tribün kombinesinde yüzde 35'lik bir düşüş sağlarken
tek maçlık girişte en düşük bilet fiyatını yüzde 233 oranında artırdı. Geçen sezon bir iç saha maçında en ucuz bilet 15 YTL civarındayke bu sezon Ali Sami Yen'de oynanan Denizli maçında kale arkaları 50 YTL'den satıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da tek girişlik maç fiyatlarındaki artış kombine bilet fiyatlarındaki artışın üzerinde.

Kulüpler tek girişlik maç fiyatlarını yüksek tutarak taraftarlarını kombine yöneltemyi amaçlarken diğer yandan tek girişlik maç fiyatları da maçın önemine göre değişiklik gösterebiliyor. Ligin ilk maç ile şampiyonluk yolunda dönemeç niteliği taşıyan maçlarda fiyatlar haliyle artarken, buna karşı takımın hedeflerinden uzaklaştığı dönemde de fiyatlar düşebiliyor. Üç büyüklerin derbilerdeki tek girişlik fiyatları da daha yükseliyor.

Anadolu'da derbi tarifesi

Avrupa maçları da önem ve rakibin popülaritesine göre bilet fiyatlarına etki ediyor. Örneğin Fenerbahçe, geçen sezon Belçika'nın ünlü kulübü Anderlecht ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının kale arkası biletlerini 45 YTL'den satarken, bu yıl aynı kategoride oynadığı MTK Budapeşte maçının kale arkası biletlerini biletlerini 33 YTL'den sattı. Fenerbahçe bir sonraki turda karşılaştığı Partizan maçının kale arkası biletlerini ise 66 YTL'den sattı.

Galatasaray ise geçen yıl ağustosta UEFA Kupası 2. ön elemesinde karşılaştığı NK Slaven maçının biletlerini 30 YTL'den satarken, bu yıl Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele ettiği S.Bükreş maçı biletlerini 50 YTL'den satışa sundu.

Diğer yandan Anadolu kulüplerinin bilet fiyatları hem kombine de hem tek girişte üç büyüklerin çok altında. Geçen sezon kombine satışında umduğunu bulamayan Kayserispor, bu yıl kombinede yüzde 66'lara varan oranlarda indirime gitti. Trabzonspor da bazı VIP ve kapalı tribün fiyatlarını indirirken diğer tribün fiyatlarını sabit tuttu.

Kayserispor'da tek girişlik maç bilet fiyatında geçen seneye göre değişiklik yok ancak sarı/kırmızılı ekip dört büyüklerle yaptığı maçlarda fiyatı artırıyor. Anadolu kulüpleriyle yapılan maçlarda en ucuz tek girişlik bilet 2 YTL hatta 1 YTL olurken, büyük maçlarda bu fiyat 20 YTL'ye çıkıyor.


KOMBİNE VE TEK MAÇLIK GİRİŞ FİYATLARI (YTL) 

 

FENERBAHÇE







2007/08

2008/09

Ortalama Artı (%)

Maraton

610-5400

600-5700

5,5

Telsim

500

600

20

Fenerium

850-5400

600-6500

20

Tek giriş

27.5

45

63

 

 

GALATASARAY









2007/08

2008/09

Artış (%)

Kapalı

1330-1520

1330-1520

0

Numaralı

2375-3800

1990-2470

-35

Eski Açık

760

760

0

Tek giriş

15

50

233

 

 

BEŞİKTAŞ









2007

2008

Artış (%)

VIP

1200-6000

1800-6500

8,3

Numaralı

1200-1750

1550-2100

20

Kapalı

700-900

975-1200

33

Yeni Açık

300

400

33

Eski Açık

250

350

40

Tek giriş

30

40

33

 

 

TRABZON







2007/08

2008/09

Artış (%)

VIP

2500

2000

-20

Numaralı

1000

1000

0

Kapalı

750

500

 -33

Maraton

300

300

0

Kale arkası

100

100

0

Tek giriş

3

5

66

 

KAYSERİ







2007/08

2008/09

Artış (%)

Kapalı

3000

4500

50

Maraton

500

200

-60

Kale arkası

150

50

-66

Tek giriş

2

2

0

           

NOT: Tek giriş, statlardaki en düşük bilet fiyatı üzerinden hesaplanmıştır.

 

 

DÖRT BÜYÜKLERİN KOMBİNE SATIŞI



Takım

2007/08

20008/09

FB

26.000

30.000

BJK

13.000

9.000

GS

4000

15.000

TS

2200

15.000



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24