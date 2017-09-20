T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kombide 'kış bakımı' dolandırıcılığı uyarısı

Uzmanlar, kombilere kış bakımı bahanesiyle yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyarıyor

20 Eylül 2017 20:04

Uzmanlar, kombilere kış bakımı bahanesiyle yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyarıyor

Türkiye'nin ısı teknolojilerindeki yerli üretici firması Daxom Genel Müdürü Aydın Çetin, kombide kış bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığına işaret ederek, "Sıcak bir kış geçireyim derken paranızdan ve kombinizden olmayın" uyarısında bulundu.

Çetin yaptığı yazılı açıklamada, sonbaharla birlikte kombilerin yıllık bakım zamanının geldiğini hatırlatarak, bu dönemde tüketicilerin "servis hizmeti" adı altında çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kış yaklaşırken kombi kullanıcılarının farklı yöntemlerle kandırıldığını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Çağrı merkezinden diyerek insanların cep telefonları aranıp 'kombi bakım zamanınız geldi' deniliyor. Hatta kurumsal görünmek için 444'lü hatlar satın alınıp aramalar bu telefonlardan yapılıyor. Her 100 kişiden en az 20-30'u bu hataya düşüyor ve karşı tarafa randevu veriyor. Dolandırıcılar, kombide olmayan bir arızayı varmış gibi gösterip, tüketiciden hem işçilik hem de parça parası alıyor. Sonrasında ya çıkardığı parçayı yeniymiş gibi geri takıyor, veya çoğunlukla kombiyi o halde bırakıyor. Dikkat edin sıcak bir kış geçireyim derken, paranızdan ve kombinizden olmayın." 

Çetin, bu tarz sıkıntıların yaşanmaması için tüketicilerin mutlaka kullandıkları cihazın markasına ait kurumsal internet adresinde belirtilen yetkili servislerle iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER

kombikombi uyarısıkışdolandırıcılıkkombi dolandırıcılığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24