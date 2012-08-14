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Amy Winehouse'tan gelen SMS, komaya soktu

Blake Fielder-Civil, Amy Winehouse'dan aldığı mesaj yüzünden komaya girdi

14 Ağustos 2012 15:14

Aşırı doz uyuşturucu nedeniyle İngiltere'de geçen hafta komaya giren Blake Fielder-Civil'in aldığı bir mesaj nedeniyle komaya girdiği belirtildi.

Blake Fielder-Civil hırsızlıktan 12 ay hapis yattıktan sonra 4 gün önce özgürlüğüne kavuştu.

Habertürk'te yer alan habere gör, Blake çıktıktan sonra telefonunu açınca daha önce kendisine gönderilmiş olan mesajları aldı.

Amy Winehouse'un ölmeden önce gönderdiği ve Blake'in oğlu Jack'in vaftiz annesi olmak istediğini yazdığı mesaj eski eşi üzüntüye boğdu.

Annesi, Blake'in hapisten çıktıktan sonra Amy Winehouse'tan aldığı mesaj nedeniyle bu hale geldiği söyledi.

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