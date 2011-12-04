Kolyeyi beğendi ama...





T24- İranlı yönetmen Bahman Ghobadi’nin “Gergedanın Son Şiiri” adlı yeni filmi için Türkiye’ye gelen İtalyan sinema yıldızı Monica Bellucci, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.





Hürriyet'in haberine göre, alışveriş merkezine yardımcılarıyla birlikte gelen sanatçının ilk durağı, Sait Koç Mücevherat oldu.





Uzun süre vitrindeki takıları inceleyen Bellucci, Türkiye’nin en iyi ustaları tarafından yapılan bir tamtur kolyeyi beğendi. Ancak fiyatının 10 bin dolar olduğunu öğrenince, kolyeyi almadan mağazadan ayrıldı.



Daha sonra bir bebek giyim mağazasına giren ünlü oyuncu, saatlerce kaldığı mağazada bebeği için alışveriş yaptı.





Bellucci’nin filmdeki rol arkadaşı Yılmaz Erdoğan’ın misafiri olarak iki hafta daha Türkiye’de kalacağı öğrenildi.