Kolunu silaj makinesine kaptırdı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde yem üretmek için kullanılan silaj makinesine kolunu kaptıran 33 yaşındaki Yusuf D., ağır yaralandı.

Olay, İnegöl İlçesi Alibeyköy Mahallesi\'ndeki bir mısır tarlasında meydana geldi. Yusuf D., ağabeyi Hasan D. yönetimindeki traktörün arkasına bağlı olarak çalışan silaj makinesine mısır saplarını atmaya başladı. Bu sırada Yusuf D., bir anlık dalgınlık sonucu sol kolunu makineye kaptırdı. Kardeşinin çığlıklarını duyan Hasan D., makineyi durdurup, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Yusuf D.\'yi silaj makinesinden kurtardı. Sol kolu dirseğinden kopan Yusuf D., İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yusuf D., buradaki müdahalesinin ardından da kopan koluyla birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

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