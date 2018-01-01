Kolu gardiyanlar tarafından kırıldı; savcılık 'can'ı bıraktı, 'cam'ı sordu!

Tekirdağ 2 No’lu Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukat Engin Gökoğlu’nun kolu gardiyanlar tarafından kırıldı. Gökoğlu’nun kolu bir gün sonra alçıya alındı. Gardiyanlar ise olayın yaşandığı gün hastaneye gidip iki gün iş göremezlik raporu aldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Cezaevi yönetimi savunma için savcılığa kırılan cam, masa ve sandalyelerin dökümünü gönderdi. Savcılık, Gökoğlu’nun kırılan kolundan çok, kırılan eşyalara ilişkin sorular yöneltti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Cezaevi yönetimi, “Kurumlarda olabilecek olaylara karşı tedbir alınması” konulu gizli yazıyı gerekçe göstererek, avukat Engin Gökoğlu’nun arasında bulunduğu 8 tutuklu ve hükümlünün 30 Ekim 2017’de koğuşunu değiştirmek istedi. Koğuşta bulunanlar, bu değişikliğe itiraz etti. Bunun üzerine yapılan müdahalede 8 kişi darp edilerek, 4’erli ayrılarak, iki farklı koğuşa konuldu. Gökoğlu’nun arasında bulunduğu 4 kişi, diğer arkadaşlarının yanlarına getirilmesini ve yaralanmadan dolayı revire götürülmek istediklerini bildirdi. Cezaevi yönetimi ise bunu “ayaklanma” olarak gördü ve “ayaklanmak suretiyle isyanı başlamadan önleyebilmek” gerekçesiyle 4 kişiye tekrar müdahale etti. İtfaiye hortumuyla su sıkılan 4 kişiden Gökoğlu’nun kolu sert müdahale sonucunda kırıldı. Gökoğlu, bir süre süngerli odaya konuldu. Hastaneye ambulansla değil ring aracıyla götürülen Gökoğlu’nun kolu ancak 1 Kasım günü alçıya alındı. Gardiyanlar ise olayın yaşandığı gün hastaneye giderek iki gün iş göremezlik raporu aldı.

Kurum müdürü, avukat Gökoğlu’nun arasında bulunduğu 8 kişi hakkında hazırladığı tutanağı, soruşturma başlatılması için savcılığa gönderdi.

Bu arada Engin Gökoğlu’nun suç duyurusu üzerine Tekirdağ Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Savcılık, müşteki Gökoğlu’nun sorgusu sırasında kolunu kırana değil, koğuşta kırılan eşyalara yönelik sorular sordu. Cezaevi yönetimi de soruşturma dosyasına olaylar sırasında hazırladığı “hasar tespit tutanağı”nı savcılık dosyasına gönderdi. Tutanakta kırılan koğuş camı, ampul, masa, sandalye, asma kilit, menteşe, sehpa olmak üzere 498 TL’lik zarar olduğunu bildirdi.