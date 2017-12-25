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Koltukta başlayan yangın ticari araca sıçradı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLUManisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, boş bir dükkanın önünde bulunan 2 koltukta başlayan yangın, park halindeki ticari araca sıçradı

25 Aralık 2017 10:47

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLUManisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, boş bir dükkanın önünde bulunan 2 koltukta başlayan yangın, park halindeki ticari araca sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu. 
Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Yedi Eylül Mahallesi Yağız Sokak\'ta bulunan boş bir dükkanın önünde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dükkan önünde bulunan koltuklar bir anda alev aldı. Alevler park halindeki ticari araca sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ticari araçta hasar oluştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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