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Politika

Koltuk kurayla geldi

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde, itirazın ardından yapılan sayımda oylar eşit çıkınca, belediye başkanı kurayla belirlendi.

03 Nisan 2009 03:00

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde, seçim sonuçlarına itiraz edilmesi sonucu yapılan sayımda AKP Mevlüt Özdemir ile MHP'li Ramazan Kabalak'a eşit oy çıkınca başkan kura ile belirlendi.

AKP Belediye Başkanı Adayı ve eski Belediye Başkanı Mevlüt Özdemir ile MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Kabalak'ın oylarının eşit çıkması sonucu yapılan kurada MHP'nin adayı başkan olarak belirlendi. İl Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen kura çekimini İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Kutu yaptı. İl Seçim Kurulu'nda emniyet ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

29 Mart seçimlerinde MHP'nin adayı Kabalak, 14 oy farkı ile seçimi kazanmış ancak AK Parti'nin adayı Özdemir, sonuca itiraz etmişti. Yeniden ilçede yapılan sayımda ise oy farkı 18'e çıkmış, Özdemir, itirazını İl seçim Kurulu'na yapmıştı. İl Seçim Kurulu'nda yapılan sayımda ise oylar 2416 olarak eşit bir şekilde çıktı. Bunun üzerine kura kararı alınmıştı.

Kura çekimine katılan MHP İlçe Başkanı Bayer Yalçın, ilahi adaletin yerini bulduğunu, zaten seçimi kendilerinin kazandığını belirtti.

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