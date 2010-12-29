Koltuk kırana altı küfür edene üç yıl hapis!

T24 - Normalde şubat ayında çıkması beklenen Şiddet Yasası, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bakanlar Kurulu’ndan hemen geçti, TBMM’ye geldi.



Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi'ne dair kanun tasarısı ile cezalar artırılırken, çeşitli güvenlik tedbirlerinin de uygulanması konusunda karar alındı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Hükümet, sporda şiddeti önlemek amacıyla holiganlara, kulüp yöneticilerine ve sorumlulara ağır cezalar getiren yasa tasarısını TBMM’ye sundu. Meclis Başkanlığı’na dün sunulan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa Tasarısı’ndaki düzenlemeler şöyle:





Koltuk sökme hapsi



Spor alanlarında veya statlarda koltuk sökenlere, 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca ‘kamu malı’ statüsüyle zarar verene ödettirilecek.



Çipli biletle fişleme



Statlara taraftarın adı, soyadı, kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan elektronik biletle girilecek.



Teşvik primine 6 yıl



Şike yapanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Teşvik primine 2,5 yıldan 6 yıla kadar hapis verilecek.



Ömür boyu yasak



Yasaklı kişiler, yönetici, hakem, temsilci veya gözlemci olamayacak. Kulüp veya federasyon yöneticilerini rencide veya tahrik edici açıklama yapanlara, 5 bin-50 bin TL arasında para cezası verilecek. Bu suçu kulüp yöneticileri işlerse ceza 250 bin TL’ye çıkacak.



Küfür cezaları



Taraftarlara, duyan kişilerin rencide olmasını sağlayacak tarzda küfretmesi durumunda, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.



E- biletine sahip çık



Müsabakalara biletsiz giren veya e-biletini başkasına kullandıranlara 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sahte e-bilet yapanlara da 1-4 yıl arası hapis var.



Yurtdışı yasağı



Hakkında güvenlik tedbiri alınan holigan, müsabakalardan 2 yıl yasaklanacak. Yasaklı taraftarın yurtdışına çıkışını engellemek amacıyla, maçtan 5 gün önce pasaportuna el konulacak.tüsüyle zarar verene ödettirilecek.





