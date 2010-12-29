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Spor

Koltuk kırana altı küfür edene üç yıl hapis!

Şiddet Yasası, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bakanlar Kurulu’ndan hemen geçti, TBMM’ye geldi.

29 Aralık 2010 02:00

T24 - Normalde şubat ayında çıkması beklenen Şiddet Yasası,  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bakanlar Kurulu’ndan hemen geçti, TBMM’ye geldi.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi'ne dair kanun tasarısı ile cezalar artırılırken, çeşitli güvenlik tedbirlerinin de uygulanması konusunda karar alındı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Hükümet, sporda şiddeti önlemek amacıyla holiganlara, kulüp yöneticilerine ve sorumlulara ağır cezalar getiren yasa tasarısını TBMM’ye sundu. Meclis Başkanlığı’na dün sunulan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa Tasarısı’ndaki düzenlemeler şöyle:


Koltuk sökme hapsi

Spor alanlarında veya statlarda koltuk sökenlere, 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca ‘kamu malı’ statüsüyle zarar verene ödettirilecek.

Çipli biletle fişleme

Statlara taraftarın adı, soyadı, kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan elektronik biletle girilecek.

Teşvik primine 6 yıl

Şike yapanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Teşvik primine 2,5 yıldan 6 yıla kadar hapis verilecek.

Ömür boyu yasak

Yasaklı kişiler, yönetici, hakem, temsilci veya gözlemci olamayacak. Kulüp veya federasyon yöneticilerini rencide veya tahrik edici açıklama yapanlara, 5 bin-50 bin TL arasında para cezası verilecek. Bu suçu kulüp yöneticileri işlerse ceza 250 bin TL’ye çıkacak. 

Küfür cezaları

Taraftarlara, duyan kişilerin rencide olmasını sağlayacak tarzda küfretmesi durumunda, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. 

E- biletine sahip çık 

Müsabakalara biletsiz giren veya e-biletini başkasına kullandıranlara 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sahte e-bilet yapanlara da 1-4 yıl arası hapis var.

Yurtdışı yasağı

Hakkında güvenlik tedbiri alınan holigan, müsabakalardan 2 yıl yasaklanacak. Yasaklı taraftarın yurtdışına çıkışını engellemek amacıyla, maçtan 5 gün önce pasaportuna el konulacak.tüsüyle zarar verene ödettirilecek.


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