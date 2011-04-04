-KOLTUK EL DEĞİŞTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Bursaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, liderliği Trabzonspor'a kaptırdı. 56. dakikada sağdan Mehmet Topuz'un ortasında penaltı noktası üzerinde Alex'in kafa vuruşunda, altı pasta Semih'ten önce topa kafayla müdahale eden İbrahim, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 59. dakikada Mehmet Topuz'un ceza alanı dışından sağ çaprazdan sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti. 61. dakikada soldan Yobo'nun ortasında ceza alanı içinde Niang'nın kafayla indirdiği topa altı pasta Alex'in yatarak yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ivankov topu kontrol etti. 66. dakikada ceza alanı dışından sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Alex'in kaleye gönderdiği top, direğin üstünden auta gitti. 67. dakikada ceza alanı dışından Vederson'un şutunda, top yandan auta çıktı. 73. dakikada ceza alanı dışından serbest atış kullanan Alex'in ceza alanına gönderdiği topa altı pasta Lugano'nun vuruşunda, kaleci Ivankov iki hamlede topu kontrol etti. 81. dakikada Niang'ın pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül'nün sert şutunda, top uzak direğin yanından auta çıktı. 86. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün ortasında ceza alanında iyi yükselen Alex'in vuruşunda, Brezilyalı futbolcuyla beraber yükselen Serdar Aziz'ın sırtına çarpan topu kaleci Ivankov son anda direğin dibinden tokatlarken, savunma topu uzaklaştırdı. 87. dakikada Sercan'ın pasıyla ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Altidore'dan önce ileri çıkan kaleci Volkan Demirel, topu uzaklaştırdı. 90. dakikada Fenerbahçe'nin ceza alanın içinde kazandığı en direkt serbest vuruşta, Alex'in dokunduğu topa sert vuran Cristian'ın sert şutunda, meşin yuvarlak barajdan döndü. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem Kan xx Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan Gönül xxx, Lugano xx, Yobo xx, Andre Santos xx (Dk. 71 Dia x), Mehmet Topuz xx, Cristian xx, Özer xx (Dk. 80 Gökay x), Alex xx, Niang x, Semih xx (Dk. 70 Caner x) Bursaspor: Ivankov xxx, Ali xx (Dk. 75 Bekir Ozan x), Serdar Aziz xxx, İbrahim xxx, Vederson xx, Volkan Şen xx (Dk. 80 Sercan x), Svensson xxx, Ergic xx, Ozan İpek xx, Batalla xx (Dk. 86 Altidore x), Miller xx Sarı Kartlar: Dk. 42 Volkan Şen, Dk. 50 Ozan İpek, Dk. 63 Ali, Dk. 72 İbrahim (Bursaspor), Dk. 56 Andre Santos (Fenerbahçe)