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Koltuğa oturan Tuğberk: Santrallerin gölgesinde nesil istemiyorum

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün koltuğuna oturan 4'üncü sınıf öğrencisi Tuğberk Memiş, beldede bulunan termik santralleri eleştirer

23 Nisan 2018 18:48

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün\'ün koltuğuna oturan 4\'üncü sınıf öğrencisi Tuğberk Memiş, beldede bulunan termik santralleri eleştirerek, \"Santrallerin gölgesinde bir nesil yetişmesini istemiyorum\" dedi.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde etkinlikler düzenlendi. Belediye önündeki törenin ardından Gaziosmanpaşa İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Çatalağzı Belediye Başkanı Akgün\'ü ziyaret etti. Başkan Akgün\'ün koltuğuna 4\'üncü sınıf öğrencisi Memiş oturdu. Memiş, öncelikle beldedeki yolları yapmak istediğini söyledi ardından beldede bulunan termik santralleri eleştirdi. Memiş, \"Beldemiz sanayi bölgesi. Santralleri buradan kaldırmak imkansız gibi. Santrallerin gölgesinde bir nesil yetişmesini istemiyorum. Bu nedenle tüm resmi kurumlarla birlikte beldemizin Filyos ve Türkali köyü arasındaki hazine arazileri veya başka arazilere taşınması için elimden geleni yapacağım\" diye konuştu. 
Başkan Akgün ve makam odasında bulunanlar, Tuğberk Memiş\'e alkışlarıyla destek verdi.

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