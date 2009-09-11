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Kültür-Sanat

Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi

Atıl İnaç'ın yönettiği Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi 29 Ekim 2009'da vizyona girecek.

11 Eylül 2009 03:00

Atıl İnaç’ın yönettiği ve Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Hakan Ural ile Ali Sürmeli’nin oynadığı Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi, 29 Ekim 2009’da Özen Film dağıtımıyla İyi Seyirler Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Birbirine kenetlenmiş 7 kişinin bir günde başına gelenler. Temposu ve kurgusuyla şaşırtıcı bir hikâye: “Para darphanede basılır, imzası atılır, banknot yapılır, deste deste akar gider. Milyonlarca temiz, milyonlarca pis el değer. Anlatılmaz bir sevgisi, anlatılmaz bir acısı vardır. Dünyada para için istenilecek en güzel dilek pis tarafını tutmamaktır, eğer tutarsan.”
 

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