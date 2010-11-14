-KOLONYA ALIRKEN DİKKAT İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Engin Tuncer, tüketicilerin kolonya alırken, görünüşü berrak, bulanık olmayan, içerisinde tortu ve yabancı madde bulunmayan, kendine özgü hoş bir kokuda olan kolonyaları tercih etmesini önerdi. Tuncer, kolonya alınırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda yaptığı açıklamada, düşük kalitede veya sağlıklı koşullarda üretimi gerçekleşmeyen kolonya kullanımının, tüketicilerde telafisi olmayan sonuçlar doğurabildiğine ve sağlık açısından büyük riskler taşıdığına işaret etti. Özellikle metil alkol ile üretilen kolonyaların görme bozukluklarına, hatta körlüğe yol açabileceğini belirten Tuncer, sağlıksız koşullarda ve düşük kalitede üretilmiş kolonyaların, ciddi solunum sistemi rahatsızlıklarına ve egzama gibi cilt hastalıklarına, koku alma duyularını hasara uğratması gibi, geri dönüşü mümkün olmayan sağlık problemlerine neden olabildiğini kaydetti. Tuncer, önerilerini şöyle sıraladı: ''Tüketicilerin kolonya alırken görünüşü berrak, bulanık olmayan, içerisinde tortu ve yabancı madde bulunmayan, kendine özgü hoş bir kokuda olan kolonyaları tercih etmesini öneriyoruz. Kolonya üretiminde temel ham madde etil alkoldür. Merdiven altı diye tabir edilen üreticilerin ucuz olması dolayısıyla zaman zaman kolonya üretiminde metil alkol kullandığı bilinmektedir. Metil alkolün insan sağlığı için çok büyük zararları mevcuttur. Bu nedenle tüketiciler, üretici firması belli olmayan, açıkta satılan kolonyaları almamaya dikkat etmelidir.'' Yüksek kalitede bir kolonya üretiminde en önemli unsurun ham madde olduğunun, ham maddenin seçiminin, esansiyel yağların karışımının ve üretimin gerçekleşme şartlarının önem taşıdığının altını çizen Tuncer, şu bilgileri verdi: ''Ürün bileşim oranlarının doğru saptanması ve sonucunda oluşan karışımın homojen olması iyi bir kolonya üretiminde gerekli olan temel şartlardandır. Kaliteli bir kolonya, kokusunun taze olup olmadığına ve berraklığına bakılarak anlaşılabilir. Bu iyi bir kolonya seçiminde göz önünde bulundurulması gereken başlıca özelliktir. Ancak sanıyoruz ki tüketici açısından en etkin ve sağlıklı çözüm üretici firması belli olan markalı ürünlerin kullanılmasıdır. Limon kolonyasında 80 derece alkol, diğer kokulu kolonyalarda ise 60-70 derece alkol kullanılmalıdır.''