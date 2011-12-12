-Kolonların kesildiği iddiasını yanıtladı TBMM (A.A) - 12.12.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ''makam odasının genişletilmesi için taşıyıcı kolonların kesildiği'' iddiasıyla ilgili, ''Makam odası değil makam katı. Deprem açısından yapılan iş inceleniyor. Gereği neyse yapacağım'' açıklamasında bulundu. TBMM Genel Kurulunda, bütçe görüşmelerinin altıncı turunda, bakanlar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cevdet Yılmaz, ''makam odasının genişletilmesi için taşıyıcı kolonların kesildiği'' iddialarına, ''Bir, makam odası değil makam katı. Burada çeşitli iddiaları ben de duydum ve gereğini yaptım. Deprem açısından yapılan işi incelemek üzere Bayındırlığa yazı yazdım ve incelemeler yapılıyor. Gereği neyse yapacağım'' yanıtını verdi. Yılmaz, hiç bir şekilde lojman almadığını ve lojmanda oturmadığını belirterek, DPT Müsteşarlığına alınan lojmanın devletin malı olduğunu ve çeşitli müsteşarlar tarafından kullanılacağını bildirdi. -Eczacılarla sorun aşılacak- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, uzman doktor konusunda gelen taleplerin doğru olduğunu söyledi. Uzman doktorların ''ülkenin belli bir yerine gönderip belli yerlerine gönderilmediği'' gibi bir düşüncenin doğru olmadığını ifade eden Akdağ, ''Biz elimizdeki mevcut uzmanları ihtiyaçlar çerçevesinde ülkenin çeşitli yerlerine dağıtıyoruz. Dolayısıyla eksiklikler olabiliyor. Çünkü, ülkede doktor sayısı az. Şükürler olsun ki son yıllarda doktor sayısını artırmak için önlemleri almaya başladık. Doktor sayımız arttıkça olmayan ilçelere de uzman doktor vereceğiz'' diye konuştu. Avrupa ortalamasıyla kıyaslandığında Türkiye'de şu anda dörtte biri kadar hemşire olduğunu dile getiren Akdağ, bir taraftan hemşire sayısını artırmak için meslek liseleri ve üniversitelere alınan öğrenci sayısını 6 binlerden 20 binlere yaklaştırdıklarını, öte yandan da Türkiye'ye başka ülkelerden gelecek, denkliğini almış, Türkçe bilen hemşirelerden, doktorlardan yaralanmanın önünü açtıklarını anımsattı. Akdağ, ''Türkiye'de hemşire var da bunların istihdam edilmediği gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil'' dedi. Hükümet ile eczacılar arasındaki görüşmelerin mutlaka olumlu sonuçlanacağını, orta yolun bulunacağını belirten Akdağ, ''Hem vatandaşlarımız ilaç almaya devam edecek hem de eczacılarımızın ülkemize mali açıdan da hizmet etme imkanı bulacaklar. Bugünler de bazı sorunlar var ama görüşmelerle aşacağımıza inanıyorum'' diye konuştu.