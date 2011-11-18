-Kolombiya'ya vize kalkıyor ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile vizelerin kaldırılması kararını aldıklarını, bu kararın iki ülkenin birbirine olan güveninin göstergesi, çok önemli ve sembolik bir adım olduğunu söyledi. Santos, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Çankaya Köşkü'nde başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında, tarihte ilk kez bir Kolombiya Cumhurbaşkanının büyük ülke Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti. Santos, ziyaret çerçevesinde Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğini ve İstanbul'da bir ticaret müsteşarlığı açmalarının önemli olduğunu ifade ederek, bu çalışmalarla uluslararası pazarlarda kendilerini tanıtma fırsatı bulduklarını, İstanbul'un ise ilk deneyimleri olacağını bildirdi. Türkiye'nin Kolombiya için çok önemli ve ekonomi açısından geleceği bulunan ülkelerden biri olduğunu dile getiren Santos, yaptıkları anlaşmaların iki ülke ekonomik ilişkilerine daha büyük bir ivme kazandıracağını, birçok ülkenin ekonomik olarak içinde bulunduğu kasırgadan koruyacağını söyledi. Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasının 4. aşamasına gelindiğini dile getiren Santos, savunma sanayi, altyapı sektörü, konut alanlarında işbirliği yapabileceğini, konut inşasıyla ilgili Türkiye'nin deneyimlerinin kendileri için önemli olacağını belirtti. Santos, Türkiye'nin ileri olduğu tekstil sektöründe de ortak çalışmalar yapılabileceğini ifade etti. -''Terörle mücadelede işbirliğini sevinerek kabul ederiz'' Konuk cumhurbaşkanı, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Kolombiya-Türkiye arasında imzalanan anlaşmalarda bir tarih belirlenip belirlenmediğinin sorulması üzerine, özellikle serbest ticaret anlaşmasına bir tarih vermenin doğru olmayacağını belirterek, şimdi 4. ve en hassas aşamaya gelindiğini bildirdi. Bakanlardan sürecin hızlanmasını istediklerini dile getiren Santos, anlaşmaya son halinin gelecek yıl başında veya ortalarında verilebileceğini söyledi. Santos, iki ülke arasında terörle mücadele alanında bir anlaşma imzalanıp imzalanmadığının sorulması üzerine de iki ülkenin de terörle mücadele ettiğini belirterek, Türkiye'den Kolombiya'ya ya da Kolombiya'dan Türkiye'ye bulunulacak herhangi bir işbirliği teklifinin taraflarınca her zaman sevinerek kabul edileceğini vurguladı. Savunma sanayi alanında Türkiye ile bir anlaşma olup olmayacağını soran gazeteciye Santos, Türkiye'nin savunmada iletişim, radar, hava taşımacılığı konusunda ileri bir teknolojiye sahip olduğunu ifade ederek, ''İki ülke olarak savunma sanayi alanında biraraya gelerek ortak projelere imza atabileceğimizi düşünüyorum. Biz buna hazırız'' yanıtını verdi. Konuk Cumhurbaşkanı, görüşmede Filistin-İsrail konusunda neler konuşulduğu ve Kolombiya'nın bu konuda hangi adımları atacağına ilişkin bir soruyu, şöyle yanıtladı: ''Görüşmemizde BM Güvenlik Konseyi ile ilgili Suriye konusunu, Kıbrıs ve İsrail-Filistin konularını ele aldık. Türkiye bu sürece her zaman daha yakın bir ülke oldu. Onların bize verdiği bilgilerle BM Güvenlik konseyi ile ilişkilerde daha zengin bir bilgi kazandık. Şu anda bizim amacımız bu insanların masaya oturabilmesi sağlamak. Biz işbirliği yapmaya hazırız. İki taraf da biraz hoşgörülü olursa bu bölgede barış olabileceğini bunun herkes için iyi olacağını düşünüyoruz.'' -Anlaşmalar- İki cumhurbaşkanının himayelerinde basın toplantısının başında iki ülke dışişleri bakanları Ahmet Davutoğlu ve Maria Angela Holguin, Türkiye Kolombiye Dışişleri Bakanlıkları Diplomasi Akademileri arasında işbirliği mutabakatını imzaladı. Kolombiya Dışişleri Bakanı Holguin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile de iki ülke arasında hava ulaştırma anlaşmasına imza attı.