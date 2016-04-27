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Dünya

Kolombiyalı siyasetçiler, sahte akademik ünvanlarla suçlanıyor

Penalosa isimli akademisyen, yüksek lisansın yanlış okunmasını internet sitesi çalışanlarının hatasına bağladı

27 Nisan 2016 14:10

Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa ve rakibi Gustavo Petro'nun, özgeçmişlerine 'hak etmedikleri' akademik unvanlar ekledikleri iddia edildi. Petro, kendisine karşı iftira kampanyası başlatıldığını savundu.

NTV'nin haberine göre, El Espectador gazetesi köşe yazarları, Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa'nın yıllardır, uluslararası organizasyonlarda, kitaplarında ve hatta şehrin internet sitesinde Paris Üniversitesi kamu yönetimi bölümünde doktora yapmış gibi tanıtıldığını yazdı.

Akademik kariyeri hakkındaki iddiayı reddeden Penalosa, Paris Üniversitesinde yaptığı yüksek lisansın yanlış okunmasını internet sitesi çalışanlarının hatasına bağladı.

Diğer yandan, Penalosa'yı gerçeği çarpıtmakla suçlayan, solcu rakibi Gustavo Petro da özgeçmişine Belçika, Kolombiya ve İspanya üniversitelerinden almadığı üç akademik unvan eklemekle suçlandı.

İddialar üzerine El Espectador gazetesine mektup yazan Petro, kendisine karşı iftira kampanyası başlatıldığını savundu.

 

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