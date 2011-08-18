-Kolombiya'da polise pusu: 5 ölü BOGOTA (A.A) - 18.08.2011 - Kolombiya'nın güneybatısındaki Tumaco kıyı kasabasında, FARC gerillalarının kurduğu pusu sonucu 5 polisin öldüğü, 2 polisin de yaralandığı bildirildi. Bölgenin üst düzey polis yetkilisi Orgeneral Orlando Pineda, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, kontrol noktasında devriye görevi yapan 10 polisin hedef alınarak saldırı düzenlendiğini söyledi. Hastane yetkilileri de öldürülen polislerde çok fazla kurşun yarası olduğunu belirttiler. Kolombiya Savunma Bakanlığı yetkilileri de yılbaşından bu yana 115 güvenlik görevlisinin bu tip eylemlerde öldürüldüğünü kaydetti.