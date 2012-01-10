-Kolombiya'daki alt yapı çalışmasına Türk firmalar talip ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kolombiya'da 2012 ve 2013 yıllarında yapılacak 10 milyar dolar bütçeli altyapı çalışmalarına Türk firmalarının talip olduğunu belirtti. Çağlayan, Ekonomi Bakanlığındaki toplantı salonunda Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Angelino Garzon ile bir araya geldi. Bakan Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve ticari açıdan çok önemli potansiyel bulunduğunu, Türkiye olarak zaten Güney Amerika ülkelerine çok büyük önem verdiklerini söyledi. Latin Amerika'da 5 ayrı ülkede Ekonomi Bakanlığına bağlı 7 ticaret müşavirliğinin görev yaptığını anlatan Çağlayan, bu sayıyı çok yakın bir zamanda 11'e çıkaracaklarını anlattı. Kolombiya Ulusal Altyapı Ajansının açıklamasına göre 2012-2013 yılında Kolombiya hükümetinin alt yapı harcamaları için 10 milyar dolarlık bütçe ayırdığını hatırlatan Çağlayan, şöyle konuştu: ''2014-2016 döneminde de 1 milyar dolarlık alt yapı harcaması yapılacağı açıklandı. Bunun önemli bir bölümünün karayolu yapımından oluşacağı ifade ediliyor. Firmalarımız dünyanın birçok ülkesinde binlerce kilometre otoban yaptılar ve çok tecrübeli olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ekselansları, bu işlere talibiz. Türk müteahhitlerinin bu ihalelerde yer almasını istiyoruz. Bu konuda gerekirse benim başkanlığımda bir ticaret ve müteahhitlik sektör heyeti ile bu yıl ülkenize bir ziyaret yapmak istiyoruz.'' Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Angelino Garzon da Türk firmalarının ülkesinde iş yapmasının kendisini mutlu edeceğini söyledi. Altyapı projeleri konusunda Türk şirketlerinin tecrübeli olduğunu bildiğini anlatan Garzon, ''Biz ülkemizde altyapı çalışmaları için 10 milyar dolarlık bir bütçe ayırdık. Bu rakam, sadece merkez için, yerel bölgelerle birlikte bu 15 milyar dolara çıkıyor. Bu konudaki talebinizi devlet başkanıma ve ilgili bakanlara ileteceğim. İlişkilerimizin en iyi seviyeye gelmesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım'' dedi.