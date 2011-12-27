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Dünya

Kolombiya'da yoksul mahallesinde "göğe uzanan merdiven" BOGOTA (A.A)

27 Aralık 2011 11:33

-Kolombiya'da yoksul mahallesinde "göğe uzanan merdiven" BOGOTA (A.A) - 27.12.2011 - Kolombiya'nın ikinci büyük kenti Medellin'de, en yoksul mahallelerden birinde kurulan devasa yürüyen merdiven, mahalle halkını yarım saatlik tırmanıştan kurtardı.   Kentin tepelere kurulmuş Comuna 13 mahallesinde, kuşaklar boyunca 28 katlı bir binaya bedel yüzlerce yüksek basamağı tırmanmak zorunda kalan mahalle sakinleri, çocukluk hayalleri olan hizmetin hayata geçmesini kutluyor. Yaklaşık 6,7 milyon dolara mal olan ve ücretsiz kullanıma açılan merdivenler, 35 dakika süren tırmanış süresini 6 dakikaya düşürdü.  Açılıştan sonra merdiveni denemek için sabırsızlanan mahalle sakinleri, bunun "sonunda gerçekleşen bir rüya" olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Alonso Salazar, Comuna 13'ün "ciddi anlamda kentsel şiddete maruz kaldığını" belirterek, açık alanda inşa edilen bu devasa merdivenlerin benzerinin bildiği kadarıyla dünyanın başka bir ülkesinde olmadığını söyledi. Mahallenin hayatını değiştiren 384 metre uzunluktaki merdiven 6 ayrı bölüm halinde inşa edildi. İniş ve çıkış için yanyana iki ayrı merdivenin yer aldığı hattın zarar görmemesi için üzerinin kapatılması planlanıyor.

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