-KOLOMBİYA'DA YANARDAĞI FAALİYETE GEÇTİ BOGOTA (A.A) - 25.08.2010 - Kolombiya'da Galeras yanardağının faaliyete geçtiği, yanardağ yakınındaki köy ve kasabalarda yaşayan binlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesi emri verildiği bildirildi. Kolombiya Ulusal Jeoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, yanardağın faaliyete geçmesinin ardından patlamanın yakın olduğu belirtildi. Ülkenin başkenti Bogota'nın 500 kilometre güneydoğusunda And Dağlarında bulunan Galeras yanardağı, geçen yıl 10 kez faaliyete geçti. Yanardağın çevresinde yaklaşık 8 bin kişi yaşıyor.