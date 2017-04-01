T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kolombiya'da sağanak yağış facia getirdi: 92 ölü

Faciada 200 kişinin yaralandığı bildiriliren, çok sayıda kişinin kayıp olduğu ifade edildi

01 Nisan 2017 23:23

Kolombiya'da gerçekleşen toprak kayması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 92 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın güneybatısındaki Putumayo bölgesinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yapan Kızıl Haç, ilk belirlemelere göre 92 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.


200 kişi yaralı, çok sayıda kayıp var

 

Yetkililer, 200'den fazla kişinin yaralandığını, birçok kişinin de toprak kayması nedeniyle kayıp olarak bildirildiğini kaydetti.

Gece saatlerinde başlayıp saatlerce devam eden sağanak yağış sonucu nehirlerin taşması sonucu evlerin çamur altında kaldığı bildirildi.

Putumayo bölgesine giden Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, facia nedeniyle askerlerin bölgede konuşlandırıldığını açıkladı.

 

​Elektrik ve su temin edilemiyor

 

Putumayo bölgesinin başkenti Mocoa'nın Belediye Başkanı Jose Antonio Sanchez, bir radyoya yaptığı açıklamada bölgenin tamamında elektrik ve su temin edilemediğini kaydetti.

Ülkedeki meteoroloji yetkililerine göre, geçen Mart ayı, Kolombiya'da 2011'den bu yana en fazla yağış kayıtlarının alındığı yıl oldu.

 

ETİKETLER

kolombiyaselyağış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24