Kolombiya'da kaçırılan üç gazeteciden biri serbest bırakıldı

Kolombiya’da Ulusal Kurtuluş Örgütü (ELN) tarafından kaçırıldığı iddia edilen 3 gazeteciden birinin serbest bırakıldığı diğer ikisinin de Cuma ya da Cumartesi günü serbest bırakılacağı açıklandı.

Yerel Caracol TV’ye telefonla bağlanan İspanyol gazeteci Hernandez, durumunun gayet iyi olduğunu belirtirken gelecek günlerde kaybolmasıyla ilgili ayrıntıları vermek üzere basın toplantısı düzenleyeceğini ifade etti.

Hernandez, kaçırılan diğer iki gazetecinin de cuma ya da cumartesi günü serbest bırakılacağını duyurdu.

Hükümet ELN'yi sorumlu tutmuştu

NTV'nin haberine göre,Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas dün, Venezuela sınırı yakınlarında hafta sonundan bu yana 3 gazetecinin kaybolmasından Ulusal Kurtuluş Örgütü’nü (ELN) sorumlu tutmuştu.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da güvenlik yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ELN’nin hala elinde tuttuğu 2 gazetecinin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Santos, ELN elindeki tüm rehineleri serbest bırakana kadar resmi görüşmelerin başlamayacağını söyledi.

Kaybolan gazeteciler

Pazartesi yerel RCN televizyonunun bir muhabiri ve kameramanı, daha önce El Tarra bölgesindeki yasadışı uyuşturucu ticaretini araştırırken kaybolan Hernandez hakkında çekim yaparken silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı.

Basın Özgürlüğü Kurumu’ndan yapılan açıklamada RCN’ye bağlı muhabir Diego D’Pablos ve kameraman Carlos Melo’nun önce silahlı grup tarafından saldırıya uğradığı daha sonra bazı ekipmanlarına zarar verildiği bazılarınınsa çalındığı ifade edilmişti.

3 gazeteci daha kaçırılmıştı

El Mundo gazetesinin muhabirlerinden Hernandez’den geçen hafta sonundan bu yana haber alınamıyordu. Hernandez’in son olarak ülkenin kuzeydoğusundaki Catatumbo’ya bağlı El Tarra bölgesinde bir motosiklet takside görüldüğü belirtilmişti.

Ülkede pazartesi günü 3 gazeteci daha saldırıya uğradıktan sonra kaçırılmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

Catatumbo bölgesinin hakimiyetinin hem uyuşturucu kaçakçıları hem de silahlı gruplarda bulunduğu vurgulanıyor.

Mart ayında Kolombiya hükümetiyle barış masasına oturabileceklerini açıklayan ELN’nin de yine bölgede etkin olduğu belirtiliyor. Hükümet, bu yıl 7 kişinin kaybolmasından da ELN’yi sorumlu tutuyordu.