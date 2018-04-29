Kolombiya'da hükümet, silah bırakması için FARC'a ek süre verdi

Kolombiya'da hükümet ve FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) örgüte silah bırakması için ek süre verilmesi konusunda anlaştı.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, televizyonda yaptığı konuşmada, örgüte silahlarını teslim etmesi için 20 gün ek süre verildiğini söyledi.

Geçen yıl imzalanan anlaşma kapsamında, örgütün elindeki tüm silahları Salı günü itibariyle Birleşmiş Milletler görevlilerine teslim etmesi gerekiyordu.

FARC komutanları, yer değiştiren savaşçılarının barınacağı kampların inşasının gecikmesinden dolayı silah bırakma sürecinin de geciktiğini belirtti.

Anlaşmaya uygun olarak yaklaşık 7.000 gerilla, geçiş bölgesi olarak adlandırılan 26 bölgeye gitti. Silahlar bu alanlarda teslim ediliyor.

Santos, bu tarih değişikliğinin hükümet ve örgütün süreçle ilgili taahhütlerine dair hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirtti.

Devlet Başkanı, silahların tesliminin ardından savaşçıların 1 Ağustos'a kadar bu kamplarda kalabileceğini söyledi.

Daha sonra ise örgüt üyeleri için sivil hayata uyum süreci başlayacak.

Barış anlaşmasıyla, ülkede yaklaşık 50 yıldır süren çatışmalar sona ermiş durumda.

Santos, bu anlaşmadan dolayı geçen yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.