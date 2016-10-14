Kolombiya'da FARC ile ateşkes yılsonuna dek uzatıldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile varılan ateşkesi yıl sonuna dek uzattığını açıkladı.

Juan Manuel Santos, FARC ile geçen ay imzalanan ancak referandumda yaklaşık 63 bin oy farkla reddedilen barış anlaşmasının geçerli kalması için yürütülen çabaları sürdürmeyi hedefliyor.

Santos, ateşkesi uzatma kararını, başkent Bogota'da barış anlaşmasına destek yürüyüşü düzenleyen öğrenci liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından aldığını söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı, "Öğrencilerden biri, hem ordu hem gerilla saflarında birbirlerine bir kez daha ateş etmek zorunda kalmayacaklarını umarak neler olacağını bekleyen gençlerin olduğunu hatırlattı" dedi.

Ateşkes, referandum tarihinde sona ermiş ancak barış anlaşmanın reddi sonrası Ekim ayı sonuna dek uzatılmıştı.

Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Santos, bu hafta içerisinde referandumda "Hayır" kampanyası yürüten isimlerle bir araya geldi.

Selefi Alvaro Uribe önderliğindeki "Hayır" cephesi, barış anlaşmasının bazı bölümlerinin yeniden müzakere edilmesini istiyor.

Bu grup, FARC gerillalarına Kongre'de sandalye ve af verilmesi gibi düzenlemelere tepki gösteriyor.

Santos ise uzatılan ateşkesin süresi dolmadan yeniden müzakere yerine, barış üzerinde ulusal bir uzlaşı sağlamayı hedefliyor.

Kolombiya'da 1964'te başlayan ve 52 yıl süren iç savaşta yaklaşık 260 bin kişi öldü, 6 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bogota yönetimi ile FARC arasındaki resmi barış görüşmeleri ise iki yıl süren hazırlıkların ardından 2012'de başlamış ve 4 yıl sürmüştü.