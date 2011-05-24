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Dünya

KOLOMBİYA'DA FARC DEHŞETİ BOGOTA (A.A)

24 Mayıs 2011 11:45

-KOLOMBİYA'DA FARC DEHŞETİ BOGOTA (A.A) - 24.05.2011 - Kolombiya'da faaliyet gösteren FARC gerillalarının, ülkenin batısında 3 sivili öldürdüğü, 200'ünü de rehin tuttuğu bildirildi. Kolombiya'da insan haklarının korunmasından sorumlu kurum Halkın Savunucuları tarafından yapılan açıklamada, 200 sivilin rehin alındığı haberlerinin ardından Choco bölgesine heyet gönderildiği belirtildi. Açıklamada, FARC'a bağlı Cephe 34'ün de aynı bölgedeki Atrato Nehri'nde seyreden bir teknede bulunan 3 sivili öldürdüğü yönünde bilgiler alındığı da ifade edildi. FARC'ın elindeki rehineleri ''canlı kalkan'' olarak kullandığı sanılıyor.

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