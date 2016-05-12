Kolombiya'da barış anlaşması için referandum

Kolombiya İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, başkent Bogota'da yaptığı

açıklamada, hükümetin FARC isyancıları ile imzalanması planlanan barış

anlaşmasının en geç eylül ayına kadar referanduma sunmayı planlandığını açıkladı.

Cristo, Küba'nın başkenti Havanna'da yürütülen barış müzakerelerinde son aşamaya

geldiklerini belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ise geçen hafta barış anlaşması ile ilgili

olarak bir tarih vermek istemediğini söylemişti.

Tarafların 2012'den beri Havana'da sürdürdüğü ve geçen eylül ayında çıkmaza giren

müzakerelerin tamamlanması için hedeflediği tarih ise mart ayının sonuydu. Ancak

taraflar arasında birkaç anlaşmazlık noktasının henüz giderilemediği belirtiliyor.

Silahlı FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) örgütü yaklaşık 50 yıldır

Kolombiya devletine karşı savaşıyor. Kanlı çatışmalarda Kolombiya'da şimdiye kadar

260 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 6 milyon 600 bin kişiden göçe zorlandı.