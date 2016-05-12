Kolombiya'da barış anlaşması için referandum

Kolombiya İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, başkent Bogota'da yaptığı
açıklamada, hükümetin FARC isyancıları ile imzalanması planlanan barış
anlaşmasının en geç eylül ayına kadar referanduma sunmayı planlandığını açıkladı.
Cristo, Küba'nın başkenti Havanna'da yürütülen barış müzakerelerinde son aşamaya
geldiklerini belirtti.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ise geçen hafta barış anlaşması ile ilgili
olarak bir tarih vermek istemediğini söylemişti.
Tarafların 2012'den beri Havana'da sürdürdüğü ve geçen eylül ayında çıkmaza giren
müzakerelerin tamamlanması için hedeflediği tarih ise mart ayının sonuydu. Ancak
taraflar arasında birkaç anlaşmazlık noktasının henüz giderilemediği belirtiliyor.
Silahlı FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) örgütü yaklaşık 50 yıldır
Kolombiya devletine karşı savaşıyor. Kanlı çatışmalarda Kolombiya'da şimdiye kadar
260 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 6 milyon 600 bin kişiden göçe zorlandı.