T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kolombiya'da barış anlaşması için referandum

Kolombiya hükümeti, FARC örgütüyle yapılması hedeflenen barış anlaşmasını referanduma sunmaya hazırlanıyor.

12 Mayıs 2016 14:15

Kolombiya İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, başkent Bogota'da yaptığı
açıklamada, hükümetin FARC isyancıları ile imzalanması planlanan barış
anlaşmasının en geç eylül ayına kadar referanduma sunmayı planlandığını açıkladı.
Cristo, Küba'nın başkenti Havanna'da yürütülen barış müzakerelerinde son aşamaya
geldiklerini belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ise geçen hafta barış anlaşması ile ilgili
olarak bir tarih vermek istemediğini söylemişti.

Tarafların 2012'den beri Havana'da sürdürdüğü ve geçen eylül ayında çıkmaza giren
müzakerelerin tamamlanması için hedeflediği tarih ise mart ayının sonuydu. Ancak
taraflar arasında birkaç anlaşmazlık noktasının henüz giderilemediği belirtiliyor.

Silahlı FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) örgütü yaklaşık 50 yıldır
Kolombiya devletine karşı savaşıyor. Kanlı çatışmalarda Kolombiya'da şimdiye kadar
260 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 6 milyon 600 bin kişiden göçe zorlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KolombiyaFARCBakanı Juan Fernando CristoBogotaKübaHavannaDevlet Başkanı Juan Manuel SantosHavanaDevrimci Silahlı Güçleri)Deutsche Welle Türkçe AFP/HS/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24