Kolombiya'da askerler ve gerillalar mayınları birlikte temizleyecek

Kolombiya'daki barış müzakereleri kapsamında hükümet ve FARC (Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri) örgütü, ülkenin kırsal kesimindeki mayınları temizlemek için birlikte çalışma konusunda anlaştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, mayın temizliğiyle ilgili anlaşmaya varıldığı Küba'da açıklandı.

Yarım asırdan fazla süren çatışmaları durdurmayı hedefleyen ve iki yıldan fazla bir süreden beri devam eden görüşmeler Küba'da gerçekleştiriliyor.

Anlaşma kapsamında FARC gerillaları, mayın ve diğer gömülü patlayıcı aygıtların temizlenmesinde ordu güçleriyle birlikte çalışacak.

Kolombiya, dünyada en fazla mayın bulunan ülkelerden biri.

Ülkede son 15 yılda 11 binden fazla sayıda kişi mayınlar nedeniyle öldü ya da yaralandı.

Kolombiya hükümetinin baş müzkarecisi Humberto de la Calle, "Mayınların temizlenmesi planı bir ilk adımdır ama barış getirmeye doğru dev bir adımdır" dedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da bu anlaşmanın kendilerini, Kolombiya'da barışa ulaşma hedefine daha fazla yaklaştırdığını söyledi.

Temizlik sırasında gerillalar ünformasız ve silahsız olacak. Mayınların temizliği işlemleri, Norveçli uzmanların gözetiminde yapılacak.

De la Calle, mayınların temizliği sırasında görev alacak FARC üyelerinin üniforma giymeyeceğini ve silah taşımayacağını söyledi.

Küba'nın başkenti Havana'daki bir ortak açıklamayla duyurulan bu anlaşmayla birlikte kurbanların hakları başlığında yürütülen müzakere turları tamamlanmış oldu.

Kurbanların hakları, görüşmelerdeki altı müzakere başlığından biri.

Taraflar daha önce de toprak reformu, uyuşturucu ticareti ve siyasi katılım gibi konularda kısmi anlaşmalara varmışlardı.

Kolombiya'da FARC ve devlet arasında yaklaşık yarım asır süren çatışmalarda 220 binden fazla kişinin öldüğü düşünülüyor.