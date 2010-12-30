-KOLOMBİYA'DA 6,4 TON KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ BOGOTA (A.A) - 30.12.2010 - Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da, polis 6,4 ton kokain ele geçirdi. Kolombiya polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kokainin başkent Bogota'nın 550 kilometre batısında yer alan Buenaventura limanında ele geçirildiği belirtildi. Açıklamaya göre, kara borsa değeri yaklaşık 195 milyon dolar olan uyuşturucunun, 3 konteyner içinde gemiyle Guatemala'ya, oradan ABD'ye götürülmesi planlanıyordu. Kokainin, polisin en çok arananlar listesinde bulunan Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Daniel "loco" (deli) Barrera'ya ait olduğu ifade edildi.