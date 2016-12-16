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Dünya

Kolombiya ile İspanya arasında 'Narcos' krizi

Kolombiya hükümeti afişte yer alan ‘Oh beyaz noel' ifadesinin kokaine atıfta bulunduğunu ve ülkenin imajına zarar verdiğini savunuyor

16 Aralık 2016 00:33

Kolombiya hükümeti, dünyaca ünlü Kolombiyalı  uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın hayatını konu alan "Narcos" adlı dizinin tanıtımı için Madrid'de asılan afişe tepki gösterdi.

ABD merkezli Netflix’in uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ı konu alan dizisi Narcos, Kolombiya’nın İspanya’ya tepki göstermesine neden oldu. Dizinin Madrid'in merkezindeki Sol Meydanı'nda dev bir panoda reklamının yer almasına tepki gösteren Kolombiya hükümeti, ülkenin imajının kötülediğini belirterek afişin kaldırılmasını istedi.

Afişte, Escobar'ı canlandıran aktör Wagner Moura'nın fotoğrafı ve "Oh, beyaz Noel" ifadesi bulunuyor. ‘Beyaz Noel’ ifadesinin kokaine atıfta bulunduğunu belirten Kolombiya hükümeti, bunun ülkenin imajına zarar verdiğini bildirdi. Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin, Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena ile temasa geçerek, yaklaşık 15 gündür meydanda sergilenen afişin kaldırılmasını istedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos: Escobar bir katildi ve hiçbir şekilde iyi bir muameleye layık değil

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile birlikte Çarşamba günü Madrid'de resmi temaslarda bulunan Holguin, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın uyuşturucuyla bağlantılı ülke imajını aşmak için çok şeyler yaptıklarını ancak Madrid'deki dizi afişinde olduğu gibi devam eden ön yargıların ülkeye çok büyük zarar verdiğini vurguladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da konuyla ilgili bir radyoya verdiği demeçte "Pablo Escobar bir katildi ve hiçbir şekilde iyi bir muameleye layık değil. Hiçbir açıdan bir kahraman gibi gösterilemez" dedi.

 

 

 

 

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