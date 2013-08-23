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Dünya

Kolombiya, FARC ile yapılacak olası barışı referanduma götürüyor

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, "Havana'da barış görüşmeleri ilerleyerek devam ediyor ve bu konuda sorumluluğumuz var. Eğer bir barış anlaşması olacaksa bu görüşmeler sonucunda, bu konuda Kolombiya halkı son sözü söyleyecektir." dedi.

23 Ağustos 2013 17:35

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, gerilla örgütü FARC ile yapılacak olası bir barışı  referanduma götürecek. Referandum için yasa teklifinin bu perşembe günü Kongre’ye sunulması bekleniyor.

Kolombiya hükümeti ile gerilla hareketi FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia=Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri) arasında Kasım 2012’de başlayan ve Küba’nın başkenti Havana’da gözlemci devletler eşliğinde yapılan görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler, garantör devletler Küba ve Norveç’in gözlemi altında yürütülüyor, ayrıca Venezuela ve Şili devletleri de görüşmelere eşlik ediyorlar.

Hükümet ve FARC arasındaki görüşmeler beş noktaya yoğunlaşmış durumda:  tarımsal reform, (Bu konuda iki taraf görüş birliğine vardı), politik yaşama katılım, uyuşturucu sorunu, silahların bırakılması ve kurbanlara tazminat ödenmesi.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, "Havana'da barış görüşmeleri ilerleyerek devam ediyor ve bu konuda sorumluluğumuz var. Eğer bir barış anlaşması olacaksa bu görüşmeler sonucunda, bu konuda Kolombiya halkı son sözü söyleyecektir." dedi.

2014’de ülkede başkanlık seçimlerinin yapılması planlanıyor. Başkan’ın bu manevrası biraz da gelecek seçimlere yönelik, olası bir barış anlaşmasının kendisine oy kaybettirmesinden çekiniyor ve bu nedenle sorumluluğu halkla paylaşmak istiyor.

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