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Dünya

Köln'ün 'bavul bombacısı' müebbet hapis aldı

Köln'de ana tren garında bir bavul içindeki bombayla saldırı düzenlemek isteyen Lübnanlı'ya müebbet hapis verildi

09 Aralık 2008 02:00

Almanya'nın Köln kentindeki ana tren garında bir bavul içine yerleştirdiği bombayla terör saldırısı düzenlemek isteyen Lübnanlı Yusuf El Hajdib, Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

El Hajdib, 31 Temmuz 2006 tarihinde, Hamm ve Koblenz'e gidecek iki trene suç ortağı Cihad Hamad'la birlikte bombalı bavullar koyduğunu itiraf etmiş, ancak duruşmalarda, sadece bir endişe ve panik havası yaratmak istediğini, bu nedenle bombaların fitillerini bilinçli olarak etkisiz hale getirdiğini öne sürmüştü.

Savcılığın ömür boyu hapis cezası talebinde bulunduğu, savunmanın ise serbest bırakılmasını istediği El Hajdib'in davasında mahkeme, sanığın yalan söylediğine karar vererek, bombaları patlatarak çok sayıda kişinin de ölümünü göze aldığı gerekçesiyle ömür boyu hapis kararı aldı.


Tren istasyonuna bomba koymaya çalışan zanlılardan biri

Trenlere yerleştirilen saatli bombalara bağlı gaz tüplerindeki patlayıcı maddelerin etkisiz olması nedeniyle bombalar patlamamış ve böylece kıl payı ile bir faciadan dönülmüştü 

Dava çerçevesinde toplam 60 duruşma gününde 76 tanık dinlendi.

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