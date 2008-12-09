Köln'ün 'bavul bombacısı' müebbet hapis aldı

El Hajdib, 31 Temmuz 2006 tarihinde, Hamm ve Koblenz'e gidecek iki trene suç ortağı Cihad Hamad'la birlikte bombalı bavullar koyduğunu itiraf etmiş, ancak duruşmalarda, sadece bir endişe ve panik havası yaratmak istediğini, bu nedenle bombaların fitillerini bilinçli olarak etkisiz hale getirdiğini öne sürmüştü.Savcılığın ömür boyu hapis cezası talebinde bulunduğu, savunmanın ise serbest bırakılmasını istediği El Hajdib'in davasında mahkeme, sanığın yalan söylediğine karar vererek, bombaları patlatarak çok sayıda kişinin de ölümünü göze aldığı gerekçesiyle ömür boyu hapis kararı aldı.Trenlere yerleştirilen saatli bombalara bağlı gaz tüplerindeki patlayıcı maddelerin etkisiz olması nedeniyle bombalar patlamamış ve böylece kıl payı ile bir faciadan dönülmüştüDava çerçevesinde toplam 60 duruşma gününde 76 tanık dinlendi.