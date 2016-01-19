Köln’deki toplu taciz olayında Cezayirli sığınmacı tutuklandı

Almanya'nın Köln kentinde yılbaşı gecesi kadınlara yönelik taciz ve cinsel saldırılara karıştığı suçlamasıyla 26 yaşındaki bir Cezayirli sığınmacı tutuklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Savcılık adı açıklamayan Cezayirlinin, hafta sonu Köln'ün 30 km batısında Kerpen'deki mülteci sığınma evinde, 22 ve 24 yaşında iki Cezayirliyle beraber gözaltına alındığını duyurdu.

Zanlı, bir kadına elle tacizde bulunmak ve cep telefonunu çalmakla suçlanıyor. Köln polisi, saldırılarla ilgili 21 kişiyi daha sorguluyor.

Savcı Ulrich Bremer, 8 kişinin gözaltında yargılanmayı beklediklerini, çoğunun hırsızlıkla suçlandığını söyledi.

Polis, Köln'deki yılbaşı kutlamalarına katılanlardan 497 kadın cinsel saldırıya uğradıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Polise şikâyette bulunanların sayısı 883.

İddia edilen suçların sayısının, üç tecavüz vakası dâhil toplam 766 olduğu bildirildi.